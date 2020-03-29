Умер автор повести «Батальоны просят огня» Юрий Бондарев

Известный советский писатель скончался в возрасте 96 лет.

Фото: my-71.ru

Известный советский писатель и сценарист Юрий Бондарев скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала Валентина Бондарева.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске (Оренбургская область). Будучи юношей, участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском в 1941 году. За время Великой Отечественной войны несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Награжден несколькими медалями «За отвагу», одной «За оборону Сталинграда» и другими.

В печати дебютировал в 1949 году — его первые рассказы выходили в журналах «Октябрь», «Смена» и «Огонек». Его самые знаменитые произведения: «Горячий снег» (1970), Батальоны просят огня (1957); «Мгновения» (1977) и «Бермудский треугольник (2000). В качестве сценариста работал над картинами «Горячий снег» (1972), «Берег» (1983), «Освобождение» (1969-72) и другими.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Юрия Кукеса. Акробат, жонглер и иллюзионист посвятил работе в цирке более 50 лет.

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