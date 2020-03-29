Взбудораженные откровенным снимком певицы поклонники обсуждают ее аппетитные формы.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, взбудоражила поклонников откровенным фото. Снимок она выложила на своей странице в Instagram.

«Be honest (Будь честным — Прим. ред.)», — подписала Нюша пикантную фотографию.

На ней певица запечатлена в откровенном черном боди, идущей к окну в туфлях на каблуке. Первое, что бросается в глаза — оголенные ягодицы Нюши.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонников взбудоражило откровенное фото знаменитости. Многие делают ей комплименты и хвалят идеальную фигуру. Некоторые считают, что Нюше не следовало публиковать столь вызывающий снимок.

«Сейчас вся твоя мужская аудитория упадет от твоего фото»;

«Вот это форма? хорошо накачала!»

«Зачем так горячо?»

«Отца постеснялась бы»;

«На мой взгляд, слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех», — написали пользователи.

Как отмечает Утро.ру, в последнее время Нюша все чаще радует подписчиков в Instagram пикантными фото. Ранее она устроила фотосессию на берегу моря в рванном купальнике, а потом выложила снимок в ультракоротком платье.

5-tv.ru прежде сообщал о другом сексуальном образе певицы Нюши — она показала эротические фото с Бали, на которых запечатлена без грамма макияжа.

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