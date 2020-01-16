«Тигрица!»: Нюша показала эротические фото с Бали без грамма макияжа

Свежие снимки Нюши с отдыха оказались откровеннее прежних. Певица проводит время с дочкой Симбой, супругом Игорем Сивовым и его сыновьями от предыдущего брака. Семейство улетело в путешествие на Бали. После рождения наследницы в ноябре 2018 года 29-летняя звезда вернула прежнюю форму и не стесняется демонстрировать подписчикам аппетитные формы.

«Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей — позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос», — подписала новые фото артистка.

Instagram @nyusha_nyusha

На этот раз Нюша снялась на берегу Индийского океана в купальнике телесного цвета. Фанатов поразила фигура молодой мамы. Она позировала спиной, сидя и стоя на четвереньках. На одном из кадров знаменитость повернулась лицом к камере, показав себя без макияжа. Это стало вторым приятным удивлением для поклонников, которые еще не видели фотосессий с Бали. Без косметики певица смотрится в кадре не хуже, чем обычно.

«Самая лучшая»;

«Шикарная фигура у вас!»

«Слишком красиво! Тигрица!» — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша поразила поклонников естественной красотой на отдыхе в Бали.