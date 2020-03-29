Божена Рынска стала матерью

Поклонники поздравляют 45-летнюю журналистку с появлением на свет ее дочери.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Светский хроникер Божена Рынска впервые стала матерью. На своей странице в Facebook журналистка вывесила ссылку на обложку свежего номера журнала HELLO!. Там знаменитость рассказала о новорожденной дочери.

Как указывает издание, девочку назвали Евгенией — это же имя при рождении получила сама Божена. Малышка появилась на свет 5 марта при помощи суррогатной матери. Это произошло через год после смерти ее отца — российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко.

По словам Рынски, она мечтала о маленькой копии Игоря, и ее желание осуществилось. Женя получила отцовские черты лица, в частности длинный, но аккуратный нос и глаза. Поклонники в соцсетях поздравляют блогера с прибавлением и желают поскорее увидеть малышку на фотографиях с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Божена Рынска хочет держать новорожденную дочь на балконе минимум до года.

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