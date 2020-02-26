«Сплю с твоими вещами»: Божена Рынска почтила память умершего мужа
25 февраля прошел ровно год со смерти известного российского медиаменеджера Игоря Малашенко.
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Фото, видео: Instagram @bozhenarynska
В годовщину смерти супруга Игоря Малашенко 45-летняя журналистка Божена Рынска опубликовала в Instagram проникновенный пост. 25 февраля прошел ровно год с момента ухода из жизни известного российского медиаменеджера и политолога. Его жена утверждает, что для нее этот год «прошел как неделя, как несколько дней».
«Я не помню, не понимаю, как прошел этот год. Я люблю тебя. Моя боль не утихла. Я помню все: как ты с утра приносил мне кофе, как укачивал меня, когда мне было не заснуть…», — написала знаменитость в микроблоге.
В публикации вдова Игоря Малашенко вспомнила множество подробностей личной жизни. Божена Рынска трогательно упомянула о том, как ее любимый супруг терял ключи, интересовался, не голодна ли она, мило называл ее «тетей Кошкой». Журналистка призналась — она засыпает, в обнимку с одеждой умершего избранника.
«Знаешь, я до сих пор сплю с твоими вещами — рубашкой, футболкой. И запах тебя оттуда еще не выветрился», — поделилась звезда.
64-летнего Игоря Малашенко в феврале прошлого года нашли мертвым в его доме в Испании. С Боженой Рынской медиаменеджер встречался с 2011 года, однако официальный брак пара зарегистрировала только в 2018-м. У них так и не появилось общих детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Божена Рынска хочет держать новорожденную дочь на балконе минимум до года.
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