«Сплю с твоими вещами»: Божена Рынска почтила память умершего мужа

В годовщину смерти супруга Игоря Малашенко 45-летняя журналистка Божена Рынска опубликовала в Instagram проникновенный пост. 25 февраля прошел ровно год с момента ухода из жизни известного российского медиаменеджера и политолога. Его жена утверждает, что для нее этот год «прошел как неделя, как несколько дней».

«Я не помню, не понимаю, как прошел этот год. Я люблю тебя. Моя боль не утихла. Я помню все: как ты с утра приносил мне кофе, как укачивал меня, когда мне было не заснуть…», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @bozhenarynska

В публикации вдова Игоря Малашенко вспомнила множество подробностей личной жизни. Божена Рынска трогательно упомянула о том, как ее любимый супруг терял ключи, интересовался, не голодна ли она, мило называл ее «тетей Кошкой». Журналистка призналась — она засыпает, в обнимку с одеждой умершего избранника.

«Знаешь, я до сих пор сплю с твоими вещами — рубашкой, футболкой. И запах тебя оттуда еще не выветрился», — поделилась звезда.

64-летнего Игоря Малашенко в феврале прошлого года нашли мертвым в его доме в Испании. С Боженой Рынской медиаменеджер встречался с 2011 года, однако официальный брак пара зарегистрировала только в 2018-м. У них так и не появилось общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Божена Рынска хочет держать новорожденную дочь на балконе минимум до года.