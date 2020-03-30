Мужчина избил целующихся геев в подъезде дома в Москве

Житель одного из домов на северо-востоке Москвы застал неожиданную картину в подъезде. На лестничной площадке целовались двое молодых людей. 50-летний мужчина сделал им замечание, однако влюбленная парочка проигнорировала его возмущение.

Тогда взбешенный сосед бросился на молодых людей. В ходе драки он повредил одному из них глаз, а сам ушиб руку.

Пострадавшего парня госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат рассказал о подробностях избиения хоккеиста, впавшего в кому, в городе Видное.