Мужчина избил целующихся геев в подъезде дома в Москве

Одному из молодых людей 50-летний сосед повредил глаз.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Житель одного из домов на северо-востоке Москвы застал неожиданную картину в подъезде. На лестничной площадке целовались двое молодых людей. 50-летний мужчина сделал им замечание, однако влюбленная парочка проигнорировала его возмущение.

Тогда взбешенный сосед бросился на молодых людей. В ходе драки он повредил одному из них глаз, а сам ушиб руку.

Пострадавшего парня госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат рассказал о подробностях избиения хоккеиста, впавшего в кому, в городе Видное.

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