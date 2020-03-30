Мужчина избил целующихся геев в подъезде дома в Москве
| Нюра Незванова Криминал 27
Одному из молодых людей 50-летний сосед повредил глаз.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Житель одного из домов на северо-востоке Москвы застал неожиданную картину в подъезде. На лестничной площадке целовались двое молодых людей. 50-летний мужчина сделал им замечание, однако влюбленная парочка проигнорировала его возмущение.
Тогда взбешенный сосед бросился на молодых людей. В ходе драки он повредил одному из них глаз, а сам ушиб руку.
Пострадавшего парня госпитализировали.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат рассказал о подробностях избиения хоккеиста, впавшего в кому, в городе Видное.
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