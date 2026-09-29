«Это печально»: Селин Дион просят уйти на покой после ее возвращения на сцену

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

Певица страдает от редкого неврологического расстройства.

Как себя чувствует Селин Дион после возвращения к концертам

Фото: www.globallookpress.com/L.Urman

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The Blast: Селин Дион просят уйти на покой после ее возвращения на сцену

Возвращение певицы Селин Дион к полноценным концертам вызвало споры в социальных сетях после распространения видео с ее выступления в Париже. Одни пользователи обратили внимание на изменения в голосе и движениях артистки, другие призвали учитывать ее продолжительную борьбу с синдромом мышечной скованности. Об этом сообщило The Blast.

Ролик распространил пользователь социальной сети X Винс Лэнгман. Автор поста заявил, что проблемы со здоровьем должны были стать для Дион поводом окончательно отказаться от сцены.

«Я понимаю, что у Селин Дион проблемы со здоровьем, которые повлияли на ее голос, но ей стоило просто уйти на покой, потому что это печально!» — написал Лэнгман.

Другие пользователи также обратили внимание на звучание голоса и движения певицы. Некоторые из них посчитали, что после многолетнего перерыва исполнительнице стало сложнее выступать в прежней манере.

Однако многие поклонники выступили в защиту Дион. К обсуждению присоединился певец Бой Джордж. По его словам, его знакомая недавно побывала на концерте артистки в Париже и осталась под сильным впечатлением.

«Селин показывает всему миру, как преодолеть что-то невероятно сложное, и это то, что мы все должны ценить. Браво, Селин!» — написал он.

Некоторые зрители также отметили, что воспринимают нынешние выступления певицы не только с точки зрения вокальных возможностей, но и как ее возвращение после продолжительной борьбы с заболеванием.

Дион начала серию выступлений в Париже 12 сентября. Первый полноценный сольный концерт певицы за шесть лет продолжался более двух часов и включал около 25 композиций. Среди них были My Heart Will Go On, All By Myself, The Power of Love и It’s All Coming Back to Me Now.

Во время концерта артистка эмоционально благодарила поклонников за поддержку. При этом она вернулась к привычной манере поведения на сцене: активно двигалась и шутила с публикой.

В рамках парижских выступлений на 2026 год запланировано 16 концертов, еще десять должны состояться в 2027 году.

О диагнозе «синдром мышечной скованности» Дион публично рассказала в декабре 2022 года. Редкое неврологическое расстройство повлияло в том числе на ее подвижность и способность использовать голосовые связки. Из-за симптомов исполнительница ранее отменила оставшиеся концерты мирового тура Courage.

Первое публичное выступление Дион после четырехлетнего перерыва состоялось в 2024 году на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Тогда она исполнила Hymne à l’amour с Эйфелевой башни.

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