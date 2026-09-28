«Мальчишник в Вегасе» по-русски: кто из наших артистов сыграл бы в фильме

Если бы культовую комедию о трех друзьях, которые после вечеринки в Лас-Вегасе пытаются восстановить события безумной ночи, снимали в России, героям пришлось бы искать приключения уже не среди американских казино, а в отечественных реалиях.

Кто мог бы сыграть харизматичного заводилу, растерянного жениха и самого непредсказуемого участника компании — 5-tv.ru представил собственную версию актерского состава.

Фил Венек — Александр Петров

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фил в оригинальной истории — лидер компании и человек, который легко превращает обычный вечер в приключение. Он уверен в себе, быстро принимает решения и именно благодаря ему друзья оказываются в центре самых неожиданных событий.

В российской экранизации эту роль можно было бы доверить Александру Петрову. Его герой получился бы обаятельным авантюристом, который умеет убедить друзей ввязаться в любую историю. Такой Фил выглядел бы человеком, который всегда знает, что делать, даже если ситуация окончательно выходит из-под контроля.

Петров мог бы добавить персонажу привычное сочетание дерзости и самоиронии: внешне уверенный в себе мужчина, который на самом деле просто лучше всех умеет делать вид, что держит ситуацию в руках.

Стю Прайс — Павел Прилучный

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; РИА Новости/Максим Блинов

Стю — полная противоположность Фила. Он пытается быть самым разумным участником компании, старается избежать проблем и вернуть друзей к нормальной жизни, но именно ему чаще всего приходится сталкиваться с последствиями чужих решений.

В российском варианте эту роль мог бы исполнить Павел Прилучный. Его герой выглядел бы человеком, который привык к порядку. Актер смог бы передать растерянность персонажа, который еще вчера пытался всех контролировать, а сегодня вынужден разбираться с последствиями самой странной поездки в своей жизни.

Алан Гарнер — Михаил Галустян

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алан — главный источник хаоса в компании. Его детская непосредственность, странные решения и полное отсутствие понимания последствий делают его одним из самых запоминающихся героев фильма.

Для российской версии трудно представить эту роль без Михаила Галустяна. Его комедийная манера идеально подошла бы для персонажа, который способен превратить обычную поездку в цепочку невероятных событий.

Такой Алан мог бы искренне удивляться происходящему вокруг, не понимая, почему друзья нервничают из-за его идей.

Даг Биллингс — Алексей Чадов

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Жених Даг в оригинальном фильме почти не участвует в основных событиях, но именно его исчезновение запускает весь сюжет. Пока друзья пытаются понять, что произошло за ночь, ему остается только дождаться своего спасения.

В российской версии роль растерянного жениха подошла бы Алексею Чадову. Его персонаж мог бы быть спокойным человеком, который хотел просто отметить последний день перед свадьбой, но оказался втянут в чужую авантюру.

Чадов хорошо передал бы образ героя, который совершенно не ожидал такого поворота событий и пытается понять, каким образом обычная вечеринка превратилась в невероятное приключение.

Мистер Чоу — Иван Охлобыстин

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Безумный и непредсказуемый Мистер Чоу в оригинале стал одним из самых ярких персонажей фильма. Он появляется внезапно, нарушает планы героев и добавляет истории еще больше хаоса.

В российской адаптации эту роль мог бы сыграть Иван Охлобыстин. Его персонаж мог бы стать владельцем необычного заведения или человеком с сомнительной репутацией, который неожиданно появляется на пути главных героев.

Охлобыстин умеет сочетать иронию, эксцентричность и серьезную подачу, поэтому такой герой мог бы одновременно вызывать опасение и смех.

Майк Тайсон — Григорий Сиятвинда

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; РИА Новости/Кристина Кормилицына

В оригинальном фильме легендарный боксер Майк Тайсон сыграл самого себя, став участником одной из самых запоминающихся сцен.

В российской версии подобную роль можно было бы предложить Григорию Сиятвинде. Его персонаж мог бы быть не спортсменом, а, например, известным владельцем клуба или публичной фигурой, которая неожиданно оказывается втянута в приключения героев.

Сиятвинда умеет создавать яркие комедийные образы и добавил бы этой роли необходимую самоиронию.

Трейси — Юлия Снигирь

Кто из российских актеров мог бы сыграть в адаптации «Мальчишника в Вегасе». Фото: кадр из фильма «Мальчишник в Вегасе», реж. Тодд Филлипс, 2009 г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Трейси в оригинальной истории появляется после событий бурной ночи и становится частью неожиданной развязки. Ее образ сочетает загадочность, уверенность и способность полностью менять ход событий.

В российском фильме эту роль могла бы исполнить Юлия Снигирь. Ее героиня могла бы быть женщиной с сильным характером, которая появляется в самый неподходящий момент и заставляет главных героев пересмотреть все, что они думали о прошедшей ночи.

Снигирь добавила бы персонажу одновременно загадочность и драматичность, сделав его не просто частью комедии, а одной из самых запоминающихся фигур истории.