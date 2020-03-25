Адвокат рассказал о подробностях избиения хоккеиста, впавшего в кому, в городе Видное
Не исключается, что нападение было не случайным, ведь ранее спортсмену поступали угрозы.
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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
Хоккеиста Евгения Ермишина избили в ресторане, расположенном в городе Видное Московской области. Молодой человек в настоящий момент находится в коме. Ситуацию прокомментировал адвокат Василий Урсул.
«Это произошло в ресторане, который находится в городе Видное на улице проспект Ленинского Комсомола. Там все это дело произошло. Полиция изъяла записи с камеры видеонаблюдения. Выясняет причастных лиц к этому преступлению», — сказал правозащитник.
Сообщалось, что у хоккеиста диагностированы перелом основания черепа, сильнейшие гематомы и ушибы. Адвокат подтвердил, что Евгений Ермишин сейчас находится в состоянии комы.
В настоящий момент лица, причастные к совершению преступления, не установлены. По словам Василия Урсула, он не исключает того, что избиение хоккеиста было отнюдь не спонтанным нападением. По некоторым данным, ранее спортсмену поступали угрозы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер МХАТ им. Горького рассказал, как его избил новый худрук.
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