«Целеустремленность»: Копейкин о том, что его роднит со сказочными персонажами

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 23 0

В фильме «Царевна Несмеяна» актер исполнил главную роль.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Славу Копейкина с его героем из «Царевны Несмеяны» роднит целеустремленность

Со сказочными персонажами актера Славу Копейкина роднит общая черта характера — целеустремленность. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделился сам артист на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

В российской приключенческой кинокартине Слава Копейкин сыграл главного героя Ерему — молодого парня, который вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какие черты характера роднят его с персонажем, актер немного задумался, а затем уверенно ответил: «целеустремленность».

«Больше, мне кажется, мало какие», — сказал Слава Копейкин.

Также, общаясь с корреспондентом 5-tv.ru, звезда кино поделился мыслями о том, какое сказочное чудо стоило бы воплотить в повседневной жизни. По мнению артиста, из вымышленного мира в реальность не мешало бы забрать любовь.

Помимо этого, Слава Копейкин рассказал о том, что он давно мечтал сыграть в комедии, однако до этого времени ему не поступало хороших предложений.

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