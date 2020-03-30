Нетрезвая воспитательница детсада убила отца в Москве

Женщина подозревается в жестоком убийстве своего отца. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая драма произошла в квартире на Анадырьском проезде.

Сообщается, что 37-летняя женщина зарезала родителя, когда в квартире находились ее мать и брат. Что стало причиной конфликта между отцом и дочерью не известно.

В момент задержания подозреваемая находилась в алкогольном опьянении.

Женщина работает воспитателем в детском саду.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела четырех человек, включая двоих детей, найдены в Якутии.