Нетрезвая воспитательница детсада убила отца в Москве
По предварительным данным, в момент расправы в квартире находились мать и брат женщины.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Женщина подозревается в жестоком убийстве своего отца. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая драма произошла в квартире на Анадырьском проезде.
Сообщается, что 37-летняя женщина зарезала родителя, когда в квартире находились ее мать и брат. Что стало причиной конфликта между отцом и дочерью не известно.
В момент задержания подозреваемая находилась в алкогольном опьянении.
Женщина работает воспитателем в детском саду.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела четырех человек, включая двоих детей, найдены в Якутии.
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