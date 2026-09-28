Народный фронт запустил акцию «Час Победы»

Народный фронт реализует благотворительную акцию «Час Победы». Каждый работающий житель страны может оказать помощь военнослужащим СВО и мирным жителям приграничья. Для участия необходимо скачать заявление на сайте Народного фронта и передать его в бухгалтерию своей организации. Размер поддержки каждый участник определяет самостоятельно: можно оформить перечисление суммы, равной заработку за час, день или другой выбранный период. Выбранная сумма будет регулярно направляться в фонд «Все для Победы!» и использоваться для приобретения необходимого оборудования, медикаментов и другой гуманитарной помощи по заявкам тех, кому она нужна в первую очередь.

Сегодня инициативу поддерживают уже в 42 регионах России, к ней присоединились более 50 тысяч человек. Идея акции опирается на исторический опыт народной помощи фронту в годы Великой Отечественной войны, когда жители СССР добровольно передавали личные сбережения и часть заработка на нужды армии. Сегодня эту традицию продолжает «Час Победы».

С 2022 года в акции принимают участие 10 федеральных ведомств. Благодаря добровольным пожертвованиям сотрудников собрано более 1,2 млрд рублей. Средства направляются на закупку снаряжения, медикаментов и техники по заявкам воинских частей.

Участниками акции стали и сотрудники «СИЦ Минтранса России». Работники учреждения перечисляют часть своего заработка в фонд «Все для Победы!», поддерживая военнослужащих и жителей приграничных территорий.

«Я работаю здесь на протяжении года. Акция откликнулась в моем сердце, потому что жители приграничных регионов оказались в сложной ситуации. Мои коллеги также подписали заявления, чтобы часть заработной платы была направлена в фонд „Все для Победы!“. Эта сумма может помочь многим людям и спасти жизни. Я и мои коллеги уже приняли участие в акции. Присоединяйтесь к акции Народного фронта!» — отметила специалист административного департамента «СИЦ Минтранса России» Лилия Шигабетдинова.

К этой работе практически с первых дней СВО присоединился и Росрезерв. Сотрудникам системы государственного резерва предложили добровольно перечислить в Народный фронт свой однодневный заработок. При этом помощь не ограничивается сбором средств: сотрудники также участвуют в сборе гуманитарной помощи, сдают кровь, помогают семьям участников СВО и присоединяются к другим инициативам поддержки. Собранные средства направляются в том числе на закупку необходимого оборудования для военнослужащих на передовой.

«После начала СВО у многих возник вопрос: чем именно я могу помочь тем, кто защищает нашу Родину? В этот момент в Росрезерве запустили акцию „Один день для Победы“ и предложили всем желающим написать заявление на перечисление своего однодневного заработка в Народный фронт. Но помимо финансовой помощи, мы еще плетем маскировочные сети, которые вместе с Народным фронтом передаем бойцам на передовую», — отметила заместитель начальника отдела нормативных правовых актов Росрезерва Александра Ускова.

В Иркутской области к акции подключились сотрудники Минимущества и МЧС. В Свердловской области инициативу поддержали сотрудники регионального Минздрава. В Астраханской области более 400 сотрудников УФНС ежемесячно перечисляют на счет фонда свой часовой заработок.

С 2025 года акция вышла за пределы федеральных органов исполнительной власти и начала активно развиваться в регионах. К инициативе присоединяются не только государственные ведомства, но и коммерческие организации, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели.

Так, в Тульской области участниками акции стали более 200 сотрудников группы компаний «Автокласс». Компания не первый год сотрудничает с Народным фронтом, помогает в приобретении автомобилей для военнослужащих, безвозмездно передает комплекты автомобильной резины, а специалисты сервисного центра проводят ремонт и обслуживание машин, задействованных в зоне СВО.

Любая наша копеечка, любой наш честный труд на благо Родины ведет нас к победе. Чем честнее мы будем работать, тем быстрее наступит тот миг, когда специальная военная операция закончится лучшим для России исходом. Всех призываю принять участие в акции Народного фронта и не отсиживаться в стороне. Все для победы!» — подчеркнул руководитель отдела сервиса ГК «Автокласс» Эдуард Бобылев.

В Оренбургской области инициативу поддержали работники машиностроительных предприятий. Одним из первых откликнулся Михаил Иванов — учредитель компаний «ОК-ИНЖИНИРИНГ», «ОЗАР», «ОМЗ-47», где трудится порядка 300 человек.

«Наша компания, я лично и наши сотрудники решили принять участие в акции „Час Победы“. Хотел бы сказать тем, кто на передовой: ребята, мы с вами. Мы окажем всю посильную помощь, какую сможем. Говорите, что вам нужно. Мы будем помогать от чистого сердца», — сказал сотрудник компании «Оренбургский механический завод — 47» Александр Архипов.

В Ленинградской области к акции присоединились 47 педагогов школы № 9 города Тихвина. Учитель Жанна Окунева вместе с учениками с начала СВО готовит посылки с гуманитарной помощью, школьники пишут письма бойцам, делают окопные свечи. В Мурманской области в акции принимают участие сотрудники Росреестра и компании «Мурманэнергосбыт».

В Красноярском крае коллектив центра протезирования и реабилитации «Точка опоры» на собранные средства приобрел инверторный бензиновый генератор. А в Ярославской области инициативу поддержала компания-грузоперевозчик «ФинТрак». Водитель Игорь Голяков постоянно совершает рейсы на освобожденные территории.

«Это простой и очень действенный способ помочь. Для простого человека это возможность внести конкретный вклад в победу. Там, на передовой, находятся наши земляки, которые защищают нас. Помощь фронту в трудные времена — долг каждого человека, живущего в России. Все для победы!» — сказал водитель компании «ФинТрак» Игорь Голяков.

Народный фронт объединяет многочисленные и многонациональные регионы страны для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Эта помощь оказывается не только материальной, но и моральной — военнослужащие регулярно передают благодарность тем, кто с тыла вместе с ними приближает общую победу.

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