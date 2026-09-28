Стали известны детали последних минут Сергея Соседова

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 234 0

Организатор конкурса красоты раскрыл, что мужчина находился на лестнице один.

Детали смерти Сергея Соседова — что произошло и причина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Умер Сергей Соседов

Камеры видеонаблюдения запечатлели последние мгновения жизни музыкального обозревателя Сергея Соседова. Об этом сообщил организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов в эксклюзивном комментарии aif.ru.

Беззубов акцентировал, что рядом с критиком никого не находилось. По его словам, по видеозаписи невозможно установить причину падения. Он предположил, что Соседов либо оступился, либо поскользнулся и упал навзничь. На вопрос о возможной влажности пола Беззубов ответил отрицательно.

Примечательным фактом стало то, что утепленная обувь осталась в номере. Беззубов рассказал, что позже, забирая вещи из номера, обнаружил теплые ботинки на месте. Следовательно, на лестницу Соседов вышел в легких туфлях. До этого он ненадолго выходил на улицу, где еще лежал снег. Вернувшись, он около пяти минут провел у стойки регистрации, беседуя с администраторами и изучая меню.

Алкогольную версию Беззубов отверг. По его утверждению, за последние полтора суток Соседов спиртного не употреблял. Вместе с ним приехали и другие члены жюри, и никто нигде не пил, алкоголя не было.

Беззубов воссоздал последовательность событий: Соседов прибыл в четыре утра и лег спать. Спал он примерно 10–11 часов, затем вышел всего на несколько минут, прогулялся по улице и вернулся. Планировал переодеться и спуститься на обед.

Судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что падение стало причиной перелома основания черепа, кровоизлияния и отека головного мозга.

О кончине Соседова стало известно 23 сентября. Критик упал с лестницы в гостинице в Нерюнгри. Врачи боролись за его жизнь, но шансы на спасение изначально были малы. Полиция расценила произошедшее как несчастный случай. 58-летний Соседов скончался перед премьерой нового сезона проекта, где он должен был участвовать.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело скончавшегося музыкального критика Сергея Соседова уже отправили из Якутии в столицу.

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