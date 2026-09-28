«Очень счастлива»: актриса Юлия Пересильд вышла замуж

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 102 0

Ранее звезда фильма «Вызов» не вступала в официальный брак.

Актриса Юлия Пересильд вышла замуж

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Актриса Юлия Пересильд вышла замуж

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд вышла замуж. Об этом звезда фильма «Вызов» рассказала в интервью журналу HELLO!

«Да, вышла. И очень счастлива», — сказала знаменитость отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Юлия Пересильд не стала раскрывать личность супруга. О том, где и кем он работает, звезда кино тоже отказалась говорить. Не исключено, что скоро артистка сама начнет делиться подробностями личной жизни с фанатами.

Слухи о замужестве Юлии Пересильд появились после того, как она появилась с кольцом на безымянном пальце на одном из светских мероприятий. Новый аксессуар на руке актрисы заметили журналисты. Пока им также не удалось выяснить, за кого вышла артистка.

В 2025-м СМИ писали, что Пересильд состоит в романтических отношениях с оператором Михаилом Милашиным. Эту информацию Юлия не подтверждала.

Ранее Юлия Пересильд публично обратилась с избраннику дочери Анны, певцу Ване Дмитриенко. Артистка призналась, что ей нравится творчество молодого человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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