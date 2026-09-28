Просрочка из Москвы: фуры испорченных продуктов уходят в регионы

О расследовании, которое заставляет совсем иначе посмотреть на желтые ценники и большие скидки в магазинах. Оказывается, просроченные продукты, которые должны отправляться на утилизацию, скупают за копейки, вывозят из Москвы и возвращают на рынок уже с новой датой и ценой. Другими словами, то, что выбросили на свалку, уходит к покупателям на стол. Кто превратил просрочку в многомиллионный теневой бизнес — выяснял корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Рваная упаковка и странно порезанные куски с запашком. Зато с желтым ценником и солидной скидкой. Такую рыбу продают в мясном гастрономе Уфы. Где дату изготовления не может разглядеть даже продавец.

Такой просрочкой завалены не только дискаунтеры. Нарваться, например, на испорченную курицу можно и после онлайн-заказа у проверенного продавца.

«Поела и все, температура, рвота, весь день просто я выпала с работы. Повторно заказав, вскрываю упаковку, и вот как раз такой запах неприятный был», — сказала Рузана Зайцева.

В интернете журналисты нашли, откуда везут просрочку. Скупщик списанной продукции базируется в Москве. Его зовут Семен. Работает по ликвидированному ИП. И свозит на склад весь неликвид из столичных продуктовых: от молочки, мяса и выпечки до хозтоваров.

— Это все уходит в регионы. Там уже регионы работают с товаром по-разному. Если что-то такое живое, его там даты меняют. Если мертвое, то его скоту.

Журналисты представились продавцами просрочки. Предложили скупщикам несколько паллетов с продуктами. Они ответили, что мелочь их не интересует. Работают только по-крупному.

— Вообще нам фуры интересны. Ну хотя бы «Газель».

Скупщик не отвечал несколько дней.

«После нашего прошлого визита вход на склад отгородили решеткой. Ни сотрудников, ни администратора на месте нет. Висит замок. Но территория вся заставлена новыми коробками. А значит, скупка просрочки продолжается», — сообщил корреспондент.

Позже встречу назначили в другом месте.

«Мы сегодня фуру принимали. И у нас там вообще цирк целый был. Это скорее всего будет другой склад. У нас по пищевке другой склад», — рассказал скупщик просроченных продуктов Семен.

Именно здесь, возле частного дома, и проходит разгрузка товара. Фуры встречает супружеская пара.

— Что там, полная «Газель»?

— Ну, достаточно, да. Мы вместе с Семеном.

— Это для бабушек, дедушек.

— То есть это уходит туда за копейки.

— В регионы? Мне Семен говорил.

— Да, в регионы за копейки.

— Возим все на Краснодар.

С появлением камер началось: уход в отрицание.

— Какой товар?

— Вы ждете «Газель». Вы сказали.

— Какая «Газель»? Вы видели тут что? Кто вас сюда отправил?

А вот куда из Москвы поступает неликвидный товар. В Челябинске предприниматели забивают испорченными продуктами гаражи. В сырости без какой-либо упаковки хранится вяленое мясо. Чуть подальше — консервы по цене десять рублей за банку.

Рядом в холодильниках — колбаса. Тоже просроченная.

В России борются с испорченными товарами в магазинах. С 1 сентября все нарушения фиксируются автоматически — прямо на кассе.

«Контроль и запрет на кассах пробивать такую продукцию позволил не допустить потребителю больше 3,5 миллиардов единиц такой продукции», — сказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Но и эту систему пытаются обмануть. Магазины или поставщики перебивают маркировку. Закрашивают старый стикер и клеят новый. На этом построена огромная теневая сеть. Где одна цель — заработать на давно списанных продуктах. И таких продавцов не пугают ни штрафы, ни тюремный срок. Ведь прибыль огромная.

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