Балерина Кремлевского дворца стала жертвой интернет-мошенников

На хитрую уловку интернет-мошенников попалась артистка балета Государственного Кремлевского дворца Марина Бахаева. Об этом сообщает РЕН ТВ. Девушка захотела купить часы Apple Watch через сервис «Авито», после чего связалась с продавцом.

Вскоре от службы доставки пришло письмо с формой для оплаты товара. Балерина ввела данные карты и заплатила 20 тысяч рублей. На почту ей пришло уведомление об ошибке. В сообщении Бахаевой предложили сделать возврат средств, нажав на кнопку с таким названием. Покупательница сделала это, но вместо возврата с карты списались еще 20 тысяч рублей.

Раздался телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником службы доставки. Мужчина сказал, что произошел технический сбой. По его словам, для возврата обоих платежей нужно вновь нажать на кнопку «Возврат». На сей раз балерина не клюнула на это и заблокировала карту. После этого она обратилась в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупную банду мошенников, продававших БАДы пенсионерам, приговорили к колонии.