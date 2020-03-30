«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева завела фанатов снимками нагой себя
Подруга Данилы Козловского призналась, что иногда очень нуждается в объятиях.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«Новая реальность»: Самойлова впервые высказалась о произошедшем с Джиганом
Фото, видео: Instagram @_olyazueva, @adriannina
Ольга Зуева — подруга Данилы Козловского — поделилась с подписчиками в Instagram соблазнительными фото. Снимки, на которых актриса предстала нагой, она сопроводила нежной подписью.
«Иногда просто необходимо себя обнять», — кокетливо написала Зуева.
Поклонники нашли кадры очень привлекательными и чувственными.
«Обольстительная красота»;
«Очень красивая и сексуальная»;
«Вы очень красивая женщина! Вашему супругу повезло», — комментировали фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не всем, однако, пришелся по вкусу образ, в котором предстала актриса. Некоторые отметили, что в глазах девушки слишком часто видно грусть.
«Что-то счастья не видно»;
«Как-то очень много страданий в вашем образе»;
«У вас часто грустные глаза», — беспокоились поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Зуева впервые показала поклонникам дочь Данилы Козловского.
Читайте также
47%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?