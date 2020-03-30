«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева завела фанатов снимками нагой себя

Подруга Данилы Козловского призналась, что иногда очень нуждается в объятиях.

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Фото, видео: Instagram @_olyazueva, @adriannina

Ольга Зуева — подруга Данилы Козловского — поделилась с подписчиками в Instagram соблазнительными фото. Снимки, на которых актриса предстала нагой, она сопроводила нежной подписью.

«Иногда просто необходимо себя обнять», — кокетливо написала Зуева.

Поклонники нашли кадры очень привлекательными и чувственными.

«Обольстительная красота»;

«Очень красивая и сексуальная»;

«Вы очень красивая женщина! Вашему супругу повезло», — комментировали фолловеры.

 
 
 
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Иногда, просто необходимо себя обнять @adriannina 🖤

Публикация от  Film Director/ Muse (@_olyazueva)

Не всем, однако, пришелся по вкусу образ, в котором предстала актриса. Некоторые отметили, что в глазах девушки слишком часто видно грусть.

«Что-то счастья не видно»;

«Как-то очень много страданий в вашем образе»;

«У вас часто грустные глаза», — беспокоились поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Зуева впервые показала поклонникам дочь Данилы Козловского.

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