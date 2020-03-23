«Под охраной»: Зуева впервые показала фото дочери Козловского

Есть звездные пары, которые не любят выставлять своих детей напоказ. К таким, безусловно относятся актеры Данила Козловский и Ольга Зуева. Тем ценнее те редкие кадры, которые они все-таки дарят общественности. Молодая мама, недавно подарившая своему возлюбленному первенца, поделилась с подписчиками снимком в домашней обстановке.

На нем актриса лежит на диване с собакой и маленькой дочкой. Головка ребенка отвернута от камеры, чтобы скрыть личико ребенка от посторонних глаз. Фотографию Зуева подписала просто:

«Материнство».

Instagram @_olyazueva

Подписчики тут же отреагировали комплиментами и бурным восхищением кадром.

«Мама с малышкой под охраной»

«Весь смысл жизни в одном мгновении!»

«Невероятная атмосфера и красота!»

«Оля, Вы прекрасны!»

«Интересно, как назвали малышку?» — любопытствовали фанаты.

Козловский и Зуева тщательно скрывают не только лицо своей малютки, но и даже не афишируют ее имя. Зато, как писал 5-tv.ru, недавно актриса расщедрилась и показала фото себя голой на последних месяцах беременности.