«Под охраной»: Зуева впервые показала фото дочери Козловского
Актриса поделилась снимком, на котором лежит с дочкой и собакой на диване.
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Фото, видео: Instagram @_olyazueva, ТАСС / Бобылев Сергей
Есть звездные пары, которые не любят выставлять своих детей напоказ. К таким, безусловно относятся актеры Данила Козловский и Ольга Зуева. Тем ценнее те редкие кадры, которые они все-таки дарят общественности. Молодая мама, недавно подарившая своему возлюбленному первенца, поделилась с подписчиками снимком в домашней обстановке.
На нем актриса лежит на диване с собакой и маленькой дочкой. Головка ребенка отвернута от камеры, чтобы скрыть личико ребенка от посторонних глаз. Фотографию Зуева подписала просто:
«Материнство».
Подписчики тут же отреагировали комплиментами и бурным восхищением кадром.
«Мама с малышкой под охраной»
«Весь смысл жизни в одном мгновении!»
«Невероятная атмосфера и красота!»
«Оля, Вы прекрасны!»
«Интересно, как назвали малышку?» — любопытствовали фанаты.
Козловский и Зуева тщательно скрывают не только лицо своей малютки, но и даже не афишируют ее имя. Зато, как писал 5-tv.ru, недавно актриса расщедрилась и показала фото себя голой на последних месяцах беременности.
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