Сестра певицы Жанны Фриске Наталья выложила в Instagram фото с южного побережья Шри-Ланки. Снимок, на котором ее запечатлели плывущей в море на надувном матрасе, девушка сопроводила философским замечанием относительно человеческой слабости сетовать на свою долю, что нередко делают в последнее время люди по всему миру.

«Жизнь — это уже счастье! Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу… И никогда ни о чем не жалеет…», — написала Наталья Фриске.

Instagram @friske_natalia

Подписчики поддержали младшую сестру покойной певицы и отметили эстетическую составляющую снимка.

«Фото получилось волшебное»;

«Классная!»

«Какое красивое фото», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Фриске порассуждала о счастье, стоя в сексуальном купальнике на фоне моря. Тогда подписчики нашли подход Натальи к жизни схожим с тем, который был у ее покойной знаменитой сестры.