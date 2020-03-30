«Жизнь — уже счастье!»: сестра Жанны Фриске поплескалась в водах Индийского океана
Наталья Фриске поделилась философией жизни с подписчиками в сети.
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Фото, видео: Instagram @friske_natalia, @pudovmikhail
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья выложила в Instagram фото с южного побережья Шри-Ланки. Снимок, на котором ее запечатлели плывущей в море на надувном матрасе, девушка сопроводила философским замечанием относительно человеческой слабости сетовать на свою долю, что нередко делают в последнее время люди по всему миру.
«Жизнь — это уже счастье! Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу… И никогда ни о чем не жалеет…», — написала Наталья Фриске.
Подписчики поддержали младшую сестру покойной певицы и отметили эстетическую составляющую снимка.
«Фото получилось волшебное»;
«Классная!»
«Какое красивое фото», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Фриске порассуждала о счастье, стоя в сексуальном купальнике на фоне моря. Тогда подписчики нашли подход Натальи к жизни схожим с тем, который был у ее покойной знаменитой сестры.
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