Артистка призвала подписчиков не унывать, а проводить время с пользой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина даже в условиях самоизоляции не теряет позитивного настроя. Артистка выложила видео на своей странице в Instagram, где показала кусочек тренировки с инструктором. Знаменитость попробовала исполнить несколько трюков, а также продемонстрировала пару зажигательных движений.

«Погодка, конечно, нам еще подкинула. Но все же! Друзья, не унываем, натягиваем улыбку и разбираем гардероб или спорт! Я им спасаюсь с Вячеславом Дайчевым! Работает», — заявила звезда.

Некоторые юзеры заметили с укором, что исполнительница пренебрегает безопасностью и своим здоровьем, приглашая во время пандемии коронавируса к себе домой фитнес-тренера.

«Карантин предполагает изоляцию и от Вячеслава тоже», — написал пользователь сети.

Instagram @gagara1987

Однако большинство фанатов остались в восторге от такого яркого ролика и поблагодарили любимицу за ее невероятный позитив.

«Очень круто и весело!!!»

«Молодцы!»

«Классные»;

«Спасибо за позитив! Очень заряжает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юный певец признался Гагариной в симпатии.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
«Рады за вас»: дочь Винокура сообщила фанатам о результатах теста на COVID-19
12:46
Горячая линия по вопросам COVID-19 для будущих мам заработала в Петербурге
12:35
Дочери Любови Успенской предложили заняться бизнесом
12:27
В Москве ужесточают контроль за соблюдением карантина
12:18
«Британская Кардашьян» в розовых подвязках заставила фанатов отвлечься от COVID-19
11:53
«Очень заряжает»: Гагарина показала, как занимается спортом на карантине

Сейчас читают

«Повезло соседям»: Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской
«Малыши, я спать»: Звезда Playboy ждет партнера для изоляции
Алексей Теплый: что можно и нельзя делать 30 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок