«Очень заряжает»: Гагарина показала, как занимается спортом на карантине
Артистка призвала подписчиков не унывать, а проводить время с пользой.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Российская певица Полина Гагарина даже в условиях самоизоляции не теряет позитивного настроя. Артистка выложила видео на своей странице в Instagram, где показала кусочек тренировки с инструктором. Знаменитость попробовала исполнить несколько трюков, а также продемонстрировала пару зажигательных движений.
«Погодка, конечно, нам еще подкинула. Но все же! Друзья, не унываем, натягиваем улыбку и разбираем гардероб или спорт! Я им спасаюсь с Вячеславом Дайчевым! Работает», — заявила звезда.
Некоторые юзеры заметили с укором, что исполнительница пренебрегает безопасностью и своим здоровьем, приглашая во время пандемии коронавируса к себе домой фитнес-тренера.
«Карантин предполагает изоляцию и от Вячеслава тоже», — написал пользователь сети.
Однако большинство фанатов остались в восторге от такого яркого ролика и поблагодарили любимицу за ее невероятный позитив.
«Очень круто и весело!!!»
«Молодцы!»
«Классные»;
«Спасибо за позитив! Очень заряжает», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что юный певец признался Гагариной в симпатии.
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