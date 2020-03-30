«Очень заряжает»: Гагарина показала, как занимается спортом на карантине

Российская певица Полина Гагарина даже в условиях самоизоляции не теряет позитивного настроя. Артистка выложила видео на своей странице в Instagram, где показала кусочек тренировки с инструктором. Знаменитость попробовала исполнить несколько трюков, а также продемонстрировала пару зажигательных движений.

«Погодка, конечно, нам еще подкинула. Но все же! Друзья, не унываем, натягиваем улыбку и разбираем гардероб или спорт! Я им спасаюсь с Вячеславом Дайчевым! Работает», — заявила звезда.

Некоторые юзеры заметили с укором, что исполнительница пренебрегает безопасностью и своим здоровьем, приглашая во время пандемии коронавируса к себе домой фитнес-тренера.

«Карантин предполагает изоляцию и от Вячеслава тоже», — написал пользователь сети.

Instagram @gagara1987

Однако большинство фанатов остались в восторге от такого яркого ролика и поблагодарили любимицу за ее невероятный позитив.

«Очень круто и весело!!!»

«Молодцы!»

«Классные»;

«Спасибо за позитив! Очень заряжает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юный певец признался Гагариной в симпатии.