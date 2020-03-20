«Мы его с Аней берем себе»: Шура в восторге от «Пухляша» из клипа Little Big

Актер Дмитрий Красилов, запомнившийся зрителям по клипу Little Big на песню Uno и, получивший в народе прозвище «Пухляш», принял участие в шоу Анны Седоковой «квартира 69». О том, как сложится дальнейшая судьба обаятельного артиста, рассказал 5-tv.ru певец Шура, тоже засветившийся на съемках программы.

«Да, там был этот замечательный пухлячок, который был в клипе у ребят, уже не едущих на „Евровидение“. Мы решили, что мы что-нибудь с ним еще и заснимем. Какой-нибудь клипчик — мы его вчера с Аней взяли себе. Это, конечно, громко сказано. Но он очень компанейский, адекватный, веселый, и очень пластичный, как и было в клипе. Он очень артистичный. Он мало говорит на этом проекте, но всегда его шутки уместны. Я думаю, у него получится, надо только дать шанс. Если мы его с Анечкой уже берем в клип, я думаю, остальные нас тоже поддержат», — заверил Шура.

Певец также выразил сожаление, что Little Big не сможет выступить на «Евровидении» в этом году из-за его отмены, а вместе с ними лишится такого шанса и «Пухляш». Однако, по его мнению, возможность выйти на эту площадку у него останется в будущем году.

«Да, очень обидно. Я думаю, все останется в силе. Я не думаю, что за этот год их кто-то переплюнет — по шоу, по формату. Я думаю, это все останется на будущий год, и пухлячок обязательно поедет с ними», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Красилов появился на съемках нового ток-шоу Анны Седоковой. Не исключено, что герой многочисленных мемов пропишется в «Квартире 69» на постоянной основе.