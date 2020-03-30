Дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного сломала ногу
Внимательные поклонники обратили внимание на свежий кадр в профиле звезды в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Актриса Агата Муцениеце поделилась трогательным фото на своей странице в Instagram. В кадре ее дети — семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия лежат у камина, между ними также расположилась собака.
Новый семейный снимок в сети не на шутку взволновал фанатов экс-супруги Павла Прилучного. Фолловеры поспешили узнать, как умудрилась девочка получить травму.
«Что с ножкой?»
«А что с ножкой Мии?»
«Агата, если не секрет, как Мия ногу сломала?» — поинтересовались подписчики.
Однако ответа от Муцениеце или Прилучного не получили. Правда, некоторые пользователи заявили, что про сломанную ногу актриса обязательно расскажет в своем влоге, который активно ведет на YouTube.
Во время самоизоляции Агата вместе со своими детьми проводит время в загородном доме, пишет «Экспресс-газета». Судя по публикациям в социальной сети, звезда сериала «Закрытая школа» регулярно бегает по поселку, а вечерами проводит время с родными.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. Актриса подчеркнула, что не собирается раскрывать всех подробностей разрыва с мужем, так как хочет сохранить с ним дружеские отношения ради детей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце показала, кто оказывает ей знаки внимания.
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