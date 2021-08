Детки выросли: Самые скандальные звезды Disney

Не все кумиры студии Disney смогли пережить свалившуюся на их головы популярность. Кто-то «вышел» из воды сухим, а кто-то совершил кучу ошибок и борется с ними до сих пор. В их жизни были скандалы, наркотики и суды, но несмотря на темные времена, они продолжают заниматься творчеством. Кто из звезд Disney создал вокруг себя больше всего скандалов, рассказывает 5-tv.ru.

Бунтарка Майли Сайрус

Дочь американского кантри-исполнителя Билли Рэя стала популярной благодаря роли в подростковом телесериале «Хана Монтана», где снималась вместе с отцом.

До прихода мировой славы, девочка воспитывалась на ферме в штате Теннесси, ходила в обычную школу и часто посещала церковь. Но в 2003-м она приняла участие в кастинге нового телепроекта Disney Channel и получила главную роль в сериале «Ханна Монтана». Майли стала кумиром подростков в 2006-м. А уже в апреле 2008-го Сайрус стала самым богатым тинейджером по версии Forbes.

Слева направо: Майли Сайрус в детстве и сейчас. Фото: Globallookpress.com / Image Press Agencyface to face / Supplied by FilmStills.net

Проблемы начались после закрытия «Ханны Монтаны» и начала сольной карьеры Майли. На следующий день после совершеннолетия певицы в сети появилось видео, где Майли курит марихуану с друзьями. Позже Сайрус утверждала, что «завязала». Но в 2018-м она рассказала в интервью газете The Sun, что снова взялась за старое.

В 2013-м Майли кардинально сменила имидж: сделала каре, перекрасилась в блондинку и начала совершать провокационные выходки на концертах, за что ее шоу получили рейтинг 16+.

Майли Сайрус выступила на музыкальной премии VMA в 2013-м с песней Patry in U.S.A и We Can't Stop с Робином Тиком, надев откровенные наряды.

На премии MTV Music Video Awards в 2013-м выступление Сайрус и Робина Тика вызвало массу возмущений. Откровенный наряд и движения девушки повергли в шоке не только зрителей у телеэкранов, но и звездных гостей в зале. Певицу затроллили в интернете за фигуру. В марте 2020-го во время видеотрансляции в Instagram ток-шоу Bright Minded Майли Сайрус рассказала, что очень тяжело восприняла насмешки над ее телом и выступлением в 2013-м. Девушка призналась, что после этого два или три года не носила шорты.

Майли Сайрус

Певица, актриса — У меня буквально было два или три года, когда я не носила шорты. Я перестала надевать юбки на сцену и все это из-за того, что после VMA, когда я надела свой маленький симпатичный костюмчик, все начали сравнивать меня с индейкой.

Любовные скандалы и неурядицы тоже не обошли Майли Сайрус стороной. С 2009-го она встречалась актером Лиамом Хемсвортом, с которым снялась в фильме «Последняя песня» в 2010-м. Пара объявила о помолвке в 2012-м, но спустя год расстались. Майли и Лиам возобновили отношения в 2016-м, а в декабре 2018-го поженились, но решили развестись спустя восемь месяцев в браке. Во время перерыва в отношениях с Хемсвортом, певица заявила, что является бисексуалкой и некоторое время встречалась с моделью Стеллой Максвелл.

Деми Ловато и ее тихий омут

Певица и актриса Деми Ловато является не только звездой Disney, но и других телеканалов. Ее первым проектом был детский сериал «Барни и друзья», а в 2007-м Ловато стала героиней телекомедии «Только Джордан» на Nickelodeon. Но несмотря на скачки с канала на канал, ее считают выпускницей Disney и звездой фильмов Camp Rock и телесериала «Дайте Санни шанс».

Слева направо: Деми Ловато в к/ф Rock Camp в 2008-м и сейчас. Фото: Kinopoisk.com, kinopoisk.ru, Globallookpress.com / Wieseface to face

Вместе со съемками в кино и на телевидении, Деми успешно совмещала их с сольной карьерой, которая началась в 2008-м после выхода ее дебютного альбома Don’t Forget. Но в 2010-м после расставания с Джо Джонасом, у девушки начался тяжелый период в жизни. После этого у Ловато произошел нервный срыв и ей пришлось лечь в клинику психологической помощи в Чикаго. 18-летней Деми был поставлен диагноз биполярное расстройство, осложненное депрессией и булимией в довесок с анорексией.

В своем автобиографичном фильме Simply Complicated Деми Ловато призналась, что выступала на American Idol в 2012-м в состоянии похмелья.

В то же время певица пристрастилась к наркотикам и алкоголю, о чем рассказала в своем документальном фильме Simply Complicated в 2017-м. Ловато призналась, что частенько являлась на выступления с похмелья. Например, на съемки телешоу American Idol в 2012-м.

Песню и клип I Love Me Деми Ловато посвятила своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

Следующий визит в реабилитационный центр произошел в 2018-м. У Ловато случилась передозировка наркотиками. После выхода из клиники, певица пообещала, что с ними покончено. Ей потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя и начать спокойно говорить на публике о своей зависимости. В 2020-м она даже выпустила клип на песню I Love Me, в котором показала, как боролась с присутствием запрещенных веществ в своей жизни.

По белой дорожке: Зак Эфрон

Красавчик Зак Эфрон попал на телевидение в 15 лет. Он начинал далеко не с детских сериалов: Америка узнала о нем, когда актер появился в нескольких эпизодах «Вечного лета» в 2004-м, а потом режиссер решил оставить его героя в основном составе.

Слева направо: Зак Эфран в в к/ф «Классный мюзикл» и сейчас. Фото: Kinopoisk.ru, Globallookpress.com / Famous

Свою дорогу в Disney Эфрон начал с комедийного ситкома «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» в 2005-м. В том же году 18-летний Зак принял участие кастинге на съемки фильма «Классный мюзикл», который успешно прошел и стал новой звездой Disney Channel. Актер снялся и в экранизации бродвейского мюзикла «Лак для волос» в 2007-м и в фильме «Папе снова 17» вместе с Мэттью Перри и Мишель Трахтенберг.

После расторжения контракта с Disney и отправлением в свободное плаванье, Зак Эфрон столкнулся с алкогольной зависимостью и даже посещал клуб анонимных алкоголиков. Актер употреблял наркотики несколько лет, но до передозировки тянуть не стал: лично обратился в одну из реабилитационных клиник Лос-Анджелеса за помощью 2013-м. Свою вредную привычку Эфрон обсудил во время съемок программы «В дикой природе с Беаром Гриллсом» на Discovery Channel. Он рассказал, что наркотики были для него «социальным лубрикантом».

Зак Эфрон

Актер — Вы проводите много времени у себя дома, вы сходите с ума и понимаете, что скоро вам понадобиться «социальный лубрикант». Когда я нуждался в нем, то мог пойти куда угодно. Я меньше уделял времени работе и только ждал выходных, чтобы пойти повеселиться и расслабиться.

В марте 2014-го актер подрался с бездомным. Инцидент произошел ночью в Лос-Анджелесе, когда Зак и его друг ждали такси, так как у их машины кончился бензин. Бродяга постучал в окно машины, разгорелась драка, Эфрон получил по лицу. Но рядом оказалась полиция и разняла их.

Из Disney в порно: Белла Торн

Карьера Беллы Торн началась раньше всех ее коллег по телеканалу: она снялась для журнала Parents Magazine, когда ей было всего шесть недель. В восемь лет актриса появилась в эпизоде сериала «Одинокие сердца». Но популярность пришла к Торн только в 2010-м, когда она прошла кастинг на проект Disney «Танцевальная лихорадка». Белла играла героиню Сиси Джонс, которая, как и она, страдала дислексией.

Слева направо: Белла Торн в детстве и сейчас. Фото: Instagram @bellathorne

В 2012-м Белла Торн снялась в еще одном фильме телестудии «Заклятые друзья» и в «Смешанных» с Дрю Бэрримор и Адамом Сэндлером. Она также попробовала себя на музыкальном поприще и выпустила мини-альбом Jersey в 2014-м.

Но в 2019-м стало известно, что 22-летняя Торн стала режиссером порнофильмов. Она сняла короткометражку в стиле БДСМ «Он и Она» для сайта PornHub. Творение девушки тут же оценили и удостоили престижной премии в порноиндустрии PornHub Awards-2019. Фильм даже показали на Международном фестивале независимого кино в Ольденбурге. Белла рассказала, что ее творение стало переосмыслением истории «Ромео и Джульетты».

Промо постер к фильмы Беллы Торн «Он и Она»

Белла Торн решила попробовать себя и в плане писательницы. В 2019-м на полках книжных магазинов появилась ее первая книга The Life Of A Wannabe Mogul: Mental Disarray, в которой она рассказала о своем отчаянии и тяжелом детстве. Книга несколько недель оставалась в списке бестселлеров на Amazon после публикации.

Именно эти две фотографии Беллы Торн и ее девушки возмутили подписчиков на ее странице в Instagram.

Актриса ни раз заявляла о своей пансексуальности в интервью. В 2019-м выложила фото со своей девушкой в Instagram, на которое бурно отреагировали подписчики. Но их возмутили не нежности Беллы и ее пассии, а грязные кеды в кровати.

Лысая Бритни Спирс

Крошка Брит начинала свою карьеру после участия в кастинге на телепроект «Шоу Микки Мауса» в 1991-м, где провела детские годы вместе с Кристиной Агилерой, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом. Но продюсеры не взяли ее в первый раз, ссылаясь на то, что девочка в свои десять лет еще слишком мала.

Следующие три года будущая звезда училась в актерской школе в Нью-Йорке и попала в шоу в 1993-м. На сцене Disney Бритни протанцевала два года, но потом вернулась в родную Луизиану и решила начать сольную карьеру. Она записала демо кассету, благодаря которой ездила с концертами по стране и работала на разогреве у NSYNC и Backstreetboys.

Слева направо: Бритни Спирс в детстве и сейчас. Фото: Globallookpress.com / face to face / Dave Starbuck

В 18 лет Бритни Спирс записала свой первый и самый успешный альбом Baby One More Time, который вышел в 1999-м. Диск сразу же дебютировал на первой строчке рейтинга Billboard 100 и продержался в десятке 51 неделю. После первого релиза на юную певицу свалилась мировая слава.

В январе 2004-го певица вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Бракосочетание произошло в Лас-Вегасе и было аннулировано спустя 55 часа.

Жизнь Бритни пошла под откос после ее второго брака с Кевином Федерлайном — танцором, который выступал у нее на разогреве. Начальный этап их скандальных отношений был показан в реалити-шоу Britney & Kevin: Chaotic, выходившее в эфир в 2005-м на телеканале UPN. В том же году стало известно, что Бритни беременна и решила поставить карьеру на паузу. Но после рождения сыновей Шона и Джейдена, певица подала на развод.

Пилотный выпуск реалити-шоу Brithey & Kevin Chaotic, которое транслировалось в 2005 году.

У бывшей четы начались бракоразводный процесс, который разрешился мирно. Но в 2006-м певица начала употреблять наркотики и пристрастилась к алкоголю, постоянно пропадала в ночных клубах. Результатом ее вольного загула стала койка в реабилитационной клинике. Бритни сбежала оттуда, зачем-то ворвалась в парикмахерскую, побрилась налысо, а потом напала на папарацци. На этом все поняли, что поп-принцесса сошла с ума.

Певица ненадолго залегла «на дно» и вернулась в шоу-бизнес в 2007-м. Ее эпохальное возвращение произошло на музыкальной премии VMA-2007, где она выступила с синглом Gimme More с ее нового альбома Black Out. Но за годы реабилитации, Бритни набрала вес и утратила гибкость тела во время танца. Выступление на премии оказалось неудачным.

Неудачное выступление Бритни Спирс после возвращаения на сцену на премии VMA-2007. Певица исполнила сингл Gimme More ссо своего нового альбома Black Out.

В том же году суд обязал ее регулярно сдавать кровь на пробу содержания наркотиков и алкоголя в крови. Через несколько месяце Бритни Спирс снова попалась на употреблении запрещенных веществ и скрылась с места аварии. После череды судов и посещений в наркологических клиник в 2008-м, певица была признана недееспособной и лишена опеки над сыновьями. А ее личным опекуном был назначен ее отец — Джеймс Спирс.

Бритни Спирс окончательно вернулась на сцену в том же году с альбомом Circus и заработала 39 миллионов долларов в рамках тура The Circus Starring Britney Spears.