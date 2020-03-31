О способах защиты от мошенников жителям Сургута поведала служебная собака
Ролик с участием овчарки Фрама вызвал огромный отклик в сети.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
В Сургуте к борьбе с банковскими аферистами подключились кинологи с собаками.
В городе растет число пострадавших от рук мошенников: предупреждения полицейских многие игнорируют и легко становятся жертвами преступников.
Поэтому правоохранители решили прибегнуть к нестандартным методам. И, похоже, таки достучались до горожан.
Линар Гинатуллин о сургутском ноу-хау.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что балерина Кремлевского дворца стала жертвой интернет-мошенников.
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