Ролик с участием овчарки Фрама вызвал огромный отклик в сети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В Сургуте к борьбе с банковскими аферистами подключились кинологи с собаками.

В городе растет число пострадавших от рук мошенников: предупреждения полицейских многие игнорируют и легко становятся жертвами преступников.

Поэтому правоохранители решили прибегнуть к нестандартным методам. И, похоже, таки достучались до горожан.

Линар Гинатуллин о сургутском ноу-хау.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что балерина Кремлевского дворца стала жертвой интернет-мошенников.

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