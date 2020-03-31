В Сургуте к борьбе с банковскими аферистами подключились кинологи с собаками.

В городе растет число пострадавших от рук мошенников: предупреждения полицейских многие игнорируют и легко становятся жертвами преступников.

Поэтому правоохранители решили прибегнуть к нестандартным методам. И, похоже, таки достучались до горожан.

Линар Гинатуллин о сургутском ноу-хау.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что балерина Кремлевского дворца стала жертвой интернет-мошенников.