«Когда ты хочешь быть той собакой»: Полуголая Ратаковски снялась в обнимку с псом
По словам модели, ее питомец устал от объятий любящей хозяйки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @emrata
Самоизоляция Эмили Ратаковски проходит в компании ее мужа — актера Себастьяна Беар-МакКларда и любимого пса. На очередном фото для Instagram модель лежит на полу в обнимку с домашним питомцем в синем халате нараспашку.
Тщательно продуманная небрежность в одежде позволяет рассмотреть, что на модели из нижнего белья только черные с золотистыми вставками трусики. Не изменяя себе, звезда демонстрирует завидную фигуру в эффектной позе.
Собака Ратаковски тоже знает толк в позировании. По примеру хозяйки она смотрит в камеру.
«Он так устал от объятий», — подписала милое фото модель.
Столь тесное общение пса с красавицей вызвало зависть у мужской половины ее поклонников.
«Пес не устал. Он в порядке, поверь мне»;
«Счастливейшее животное!»
«На его месте должен быть я!»
«Когда ты хочешь быть той собакой», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.
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