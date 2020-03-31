По словам модели, ее питомец устал от объятий любящей хозяйки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @emrata

Самоизоляция Эмили Ратаковски проходит в компании ее мужа — актера Себастьяна Беар-МакКларда и любимого пса. На очередном фото для Instagram модель лежит на полу в обнимку с домашним питомцем в синем халате нараспашку.

Тщательно продуманная небрежность в одежде позволяет рассмотреть, что на модели из нижнего белья только черные с золотистыми вставками трусики. Не изменяя себе, звезда демонстрирует завидную фигуру в эффектной позе.

Собака Ратаковски тоже знает толк в позировании. По примеру хозяйки она смотрит в камеру. 

«Он так устал от объятий», — подписала милое фото модель.

Instagram @emrata

Столь тесное общение пса с красавицей вызвало зависть у мужской половины ее поклонников.

«Пес не устал. Он в порядке, поверь мне»;

«Счастливейшее животное!»

«На его месте должен быть я!»

«Когда ты хочешь быть той собакой», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски подразнила фанатов снимком ню за занавеской.

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