«Сегодня вы в ударе»: Пугачева поздравила Винокура с днем рождения

Микроблог Аллы Пугачевой в последний день марта пополнился еще одним поздравительным постом. До этого Примадонна не прошла мимо дня рождения давней подруги Лаймы Вайкуле. Теперь на очереди оказался Владимир Винокур, которому исполнилось 72 года.

«С днем рождения, Володя!» — написала народная артистка в Instagram.

К лаконичному поздравлению Пугачева приложила архивный снимок из 90-х. На нем певица запечатлена в обнимку с юмористом в привычном образе того периода. На ней фирменный черный балахон и солнечные очки, а рыжеволосую голову венчает шляпа с перьями. Винокур же застыл в кадре, вытянув губы «уточкой» для поцелуя.

Insragram @alla_orfey

Обращение, посвященное комику, стало подарком и для подписчиков артистки. Два поста в Instagram за один день — редкий случай для Пугачевой. Пользователи ответили удачный снимок и присоединились к поздравлениям любимицы.

«Алла Борисовна, сегодня вы в ударе. Одна за другой публикации! Это счастье!»

«Алла Борисовна, вы, как всегда, прекрасна»;

«Какие сегодня именинники — веселые люди! Радостных дней вам в добром здравии!»

Ранее 5-tv.ru писал, что 71-летний Владимир Винокур сдал тест на COVID-19.