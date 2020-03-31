Рэперу Алексею Долматову, больше известному под псевдонимом Гуф, который позволил своему псу напасть на других собак, а потом наблюдал за жестокой схваткой, может грозить наказание. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru руководитель дрессировочного центра dog007 Елена Панкова прокомментировала эту ситуацию. По ее словам, в данном конфликте виноваты обе стороны.

«В этой ситуации, на мой взгляд, не правы обе стороны. Хозяин овчарки не смог справиться со своей собакой, а хозяева ретриверов допустили, что собаки оказались на улице без присмотра», — отметила эксперт.

По ее словам, схватку животных мог предотвратить музыкант, потому что он присутствовал при этой ситуации.

«Овчарки сейчас очень возбудимы, у них эта степень активности очень высокая. Я бы не сказала, что в начале видео это была какая-то агрессия у овчарки. Это было возбуждение, это был интерес. Можно было предотвратить эту ситуацию тем, что просто хозяин не подошел бы со своей собакой. Он мог физически ее удержать. Я уже не говорю о том, что он мог ее воспитать правильно, чтобы такой ситуации не было, но он мог ее удержать в данном случае», — подчеркнула Панкова.

Также она добавила, что хозяева ретриверов должны обеспокоиться тем, чтобы их собаки не смогли бы в дальнейшем убегать с территории и оказываться в такой опасной ситуации.

«Собака без поводка и без хозяина подвержена огромному количеству рисков. А если бы это был бродячая стая, кто бы был виноват? То есть с обеих сторон эту ситуацию можно было бы предотвратить в самом ее начале», — считает Елена.

Она добавила, что Гуфу стоит заняться воспитанием пса, поскольку он может нанести травмы и собакам, и людям. Также Панкова отметила, что большой стресс и у покалеченных собак. Однако, ретриверы — очень позитивная порода, и они быстро забудут этот конфликт, если подобная ситуация больше не случится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой. Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца.