«Волшебство»: звезда «Папиных дочек» очаровала фанатов образом сказочной феи
Поклонники отметили богатую фантазию артистки и утонченную красоту.
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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich, @pavelshelkovnikov
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в Instagram сказочной сагой. Длинный пространный пост она сопроводила своим анимированным фото, на котором сидит на стуле в воздушном полупрозрачном платье. Ноги девушки обнажены, вокруг нее сверкающая легкая драпировка, которая служит фоном для кадра. Над головой актрисы летают снежинки и то появляются, то исчезают солнечные блики.
«Вот вы знаете! А знаете, что в голове можно найти не только мысли, жучков, фантики, воздушный рис, летучую мышку или колтун?! Вчера в своих волосах она нашла его недоеденный салат, который резала голыми руками как ножами без ножа, при этом пока правая резала, левая по-кавалерийски придерживала поводья, а потом наоборот, пока левая бережно выкладывала узор на тарелке, правая отсекала паруса как у пиратских кораблей!» — написала Карпович.
Поклонники отметили, какая богатая у девушки фантазия. Многие в комментариях сравнивали ее с волшебной феей их сказок.
«Волшебная элегантная Мира и очень интересная сага»;
«Волшебство»;
«Что это за сказка?»
«Красиво и нежно она сидела, сверкая кожей белоснежной…» — восхищались актрисой подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович в распахнутом плаще показала идеальную растяжку.
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