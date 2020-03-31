«Волшебство»: звезда «Папиных дочек» очаровала фанатов образом сказочной феи

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в Instagram сказочной сагой. Длинный пространный пост она сопроводила своим анимированным фото, на котором сидит на стуле в воздушном полупрозрачном платье. Ноги девушки обнажены, вокруг нее сверкающая легкая драпировка, которая служит фоном для кадра. Над головой актрисы летают снежинки и то появляются, то исчезают солнечные блики.

«Вот вы знаете! А знаете, что в голове можно найти не только мысли, жучков, фантики, воздушный рис, летучую мышку или колтун?! Вчера в своих волосах она нашла его недоеденный салат, который резала голыми руками как ножами без ножа, при этом пока правая резала, левая по-кавалерийски придерживала поводья, а потом наоборот, пока левая бережно выкладывала узор на тарелке, правая отсекала паруса как у пиратских кораблей!» — написала Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Поклонники отметили, какая богатая у девушки фантазия. Многие в комментариях сравнивали ее с волшебной феей их сказок.

«Волшебная элегантная Мира и очень интересная сага»;

«Волшебство»;

«Что это за сказка?»

«Красиво и нежно она сидела, сверкая кожей белоснежной…» — восхищались актрисой подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович в распахнутом плаще показала идеальную растяжку.