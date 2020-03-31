Хоть в карантин! Лучше друзья и коллеги по знаку зодиака
Астрологи назвали знаки, которым легко дается совместная работа и дружба.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Noel Hendrickson, Jochen Sand, Cold River Productions, Tim Hall, Cold River Productions, john cummings, West Coast Surfer
Сейчас весь мир засел на бессрочный карантин, и многие задаются вопросом — с кем нам удастся сохранить добрые отношения по окончании изоляции, а кто исчезнет из нашей жизни вместе с COVID-19? Астрологи назвали шесть пар знаков зодиака, которые остаются лучшими друзьями, а иногда и коллегами по работе.
Скорпион и Близнецы
Оба знака очень ответственно относятся к профессиональным обязанностям. А Близнецы к тому же очень дружелюбны, поэтому нередко эта пара из просто коллег по работе становится друзьями, про которых говорят: «Не разлей вода!»
Рыбы и Рак
Для Рыб дружба отнюдь не пустое слово. Они очень трепетно относятся к друзьям и их сердечным тайнам. Рак редко может похвастаться большим числом друзей, поэтому внимательные и чувствительные Рыбы могут нередко войти в этот узкий круг. Их свяжут теплые отношения, нередко это способствует качеству работы, если они трудятся вместе. Но Раки, как правило, любят работать в одиночку.
Овен и Водолей
И Овен, и Водолей общительны, им не составит труда поддержать разговор в коллективе. Если два этих знака вместе работают, их общение пойдет на пользу профессиональной деятельности, а также может улучшить атмосферу в офисе.
Козерог и Весы
Весы по натуре бесконфликтны, у них легко получается сходиться с людьми, поэтому этот знак зодиака в коллективе бесценен. Козероги, в свою очередь очень внимательны к работе и не могут находиться в одиночестве. Именно поэтому эта пара в коллективе часто складывается надолго. К тому же Весы часто хвалят коллег за успехи, что очень важно для Козерога.
Лев и Стрелец
Несмотря на ярко выраженное самолюбие, Лев действительно обладает некоторыми достоинствами, которые ценятся в работе. Со Стрельцами Львам легко найти общий язык, так как те ко всему подходят с юмором и способны настраивать окружающих на работу. К тому же Стрельцы сильные личности, и Львам легко вести с ними общение на равных.
Дева и Телец
Дева очень трудолюбива и в работе соблюдает точность, аккуратность и скрупулезность. Тельцам легко будет не только сработаться с таким сотрудником, но и сдружиться. В Тельцах Деве придется по вкусу их надежность, поскольку это качество она ценит очень высоко. Не помешает таким отношениям и то, что Телец, к примеру, будет выше по должности своего друга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака лучше не затевать вместе ремонт.
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