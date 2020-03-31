Оперштаб Москвы ответил на самые популярные вопросы о режиме карантина

Сотрудники Оперативного штаба в Москве по борьбе с коронавирусом ответили на самые популярные вопросы населения на фоне введенного режима карантина.

Так, в числе прочего, жители России поинтересовались, как быть в ситуации, если работодатель предпочел уволить наемника вместо того, чтобы оплатить ему карантин или перевести на удаленный режим работы.

По словам специалистов, претендовать на компенсацию от государства в размере 19 500 рублей могут те жители столицы, кто встал на учет по безработице до 31 марта, но успел отработать в наступившем 2020 году не менее 60 дней. Отмечается, что этим гражданам не нужно писать дополнительных заявлений на компенсацию, она будет начислена им автоматически.

Кроме того, согласно распоряжению властей Москвы, признанным безработными в период режима карантина и в течение 30 дней после него также полагаются региональные выплаты. А ежемесячную компенсацию получат те граждане, которые проходят профобучение по целевому направлению от Центра занятости населения.

Как заявили в Оперштабе, чтобы претендовать на компенсацию от государства по безработице из-за режима самоизоляции, следует подать онлайн-заявку на услугу «Регистрация в качестве безработного» на официальном сайте Центра занятости.

Все необходимые для регистрации документы также можно отправить через интернет. Достаточно лишь прикрепить к заявке копии или фотографии паспорта, трудовой книжки, документа об образовании и справки о среднем заработке за последние три месяца. В случае если на компенсацию претендует человек с инвалидностью, к общему списку обязательных документов добавляется ИПРА, где указано заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

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