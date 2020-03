Оперштаб Москвы ответил на самые популярные вопросы о режиме карантина

Специалисты объяснили, что делать в случае потери работы из-за вынужденной самоизоляции, и где получить компенсацию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im, Zamir Usmanov, Frank May, Felix Zahn/photothek.net via www; Известия / Дмитрий Коротаев, Артем Коротаев