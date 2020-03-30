Выплаты семьям с детьми, помощь бизнесу: какие еще меры поддержки от государства ждут россиян в период эпидемии
Российский лидер поручил правительству проработать перечень поручений, которые он обозначил во время видеообращения.
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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев ; 5-tv.ru
Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам видеообращения к россиянам. Касаются они, в первую очередь, законодательства в социальной и экономической сферах.
Так, с 1 апреля начнутся выплаты семьям, которые имеют право на материнский капитал, а также пособий на детей до трех лет. На каждого ребенка в течение трех месяцев будут перечислять по пять тысяч рублей.
А с 1 июня выплаты получат семьи с детьми от трех до семи лет. До конца года пособия по временной нетрудоспособности и безработице будут составлять один минимальный размер оплаты труда. Также правительство должно утвердить льготы представителям малого и среднего бизнеса по налогообложению и кредитным каникулам.
Помимо этого, в Минпромторге предложили работодателям отправлять персонал в вынужденный отпуск с сохранением 80% зарплаты. Касается это предприятий общепита и непродуктовых магазинов.
Бизнесменам предлагается составлять списки сотрудников и отправлять их в органы соцзащиты — отпуска будет оплачивать государство. Кроме того, в Министерстве промышленности предложили ввести так называемую арендную амнистию — тех, кто закрывает торговые точки в торговых центрах и производство, не связанное с продуктами, освободить от уплаты аренды. Пока инициатива находится на рассмотрении премьер-министра.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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