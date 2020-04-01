«Еду к тебе с продуктами»: звезда Playboy растрогала фанатов целомудренным фото
Мария Лиман призналась, что скучает по времени, когда можно было свободно ездить в Европу.
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Фото, видео: Instagram @liman_maria
Звезда Playboy Мария Лиман, известная своей раскрепощенностью и тягой к нескромным снимкам, опубликовала очень сдержанное фото. Она выложила в Instagram кадр из Лондона, сделанный, видимо, до начала пандемии коронавируса. На фото девушка стоит вполоборота в коротком платье, берете и с сумкой.
«Смотрю на это фото и вспоминаю, как была дорога мне свобода… Пойду доедать остатки своих запасов», — написала Лиман.
Среди поклонников сразу нашлись те, кто выразил готовность обеспечить звезду всем необходимым.
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«Свобода всегда дорога. Надо ценить каждый момент», — рассуждали в комментариях поклонники Лиман.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Лиман решила провести карантин. Девушка объявила конкурс среди молодых людей, чтобы было с кем коротать время в изоляции.
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