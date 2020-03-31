«Милахи»: Нюша растрогала фанатов нежным фото с дочкой

Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, решила заняться развитием образовательного проекта. Она поинтересовалась в Instagram у подписчиков, сидят ли они уже дома на карантине, и предложила им участие в конкурсе для поступления в ВУЗ. Подкрепила свой пост звезда совместным фото с маленькой дочкой Симбой.

«Все уже на удаленке? Пишите: да/нет. Хочу рассказать про классный проект для 14–18-летних. Есть возможность интересно провести время с пользой для поступления в ВУЗ!» — написала Нюша.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники в комментариях рассказывали, кто сидит дома на карантине, кто работает удаленно, а кому приходится ездить в офис. Но больше всего фанаты уделили внимания фотографиям певицы с малышкой, которая, по их мнению, просто копия мамы.

«Такие милые, Симбуся цветет прямо на глазах!»

«Классные! Сколько уже малышке?»

«Как она на вас похожа!»

«Любимые», — сыпали комплиментами фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Нюша взорвала Instagram, показав фанатам упругие ягодицы в сексуальном боди.

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