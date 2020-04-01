Звезда популярного женского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предпочитает делиться хорошими эмоциями с публикой не только через экраны телевизоров, но и при личном общении в социальных сетях.

Популярная телеведущая регулярно выкладывает в Instagram фото или видео, которые тут же приковывают внимание ее подписчиков. Так, например, звезда может предстать перед фанатами в образе «Марфушеньки-душеньки» из советского кинофильма или разыграть забавную сценку.

На новом снимке Екатерина прикрывает оголенные части тела огромным белоснежным одеялом.

«Завершая день, оставляем пожелание спокойных снов друг другу! Прям здесь и сейчас!», — подписала пост Варнава, организовав своеобразный флешмоб.

Поклонники звезды были приятно шокированы ее новым образом. Многие отмечали: им непривычно видеть улыбчивую и громкоголосую Катюшу такой сдержанной. Однако это вряд ли кого-то из них расстроило.

«Мое солнце, сладких снов тебе! Ты фантастическая!»

«Такая нежная! Страстных снов!»

«Пусть ангелы охраняют твой сон, Катюша! Ты прекрасна!», — один за другим обращались фолловеры к Варнаве.

Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Екатерины Варнавы в мини-платье с молящимися глазами, которое произвело фурор в сети.