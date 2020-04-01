«Страстных снов!» — обнаженная Катя Варнава пожелала фанатам доброй ночи
Новый снимок известной телеведущей привел фанатов в настоящий восторг.
Фото: Instagram @kativarnava
Звезда популярного женского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предпочитает делиться хорошими эмоциями с публикой не только через экраны телевизоров, но и при личном общении в социальных сетях.
Популярная телеведущая регулярно выкладывает в Instagram фото или видео, которые тут же приковывают внимание ее подписчиков. Так, например, звезда может предстать перед фанатами в образе «Марфушеньки-душеньки» из советского кинофильма или разыграть забавную сценку.
На новом снимке Екатерина прикрывает оголенные части тела огромным белоснежным одеялом.
«Завершая день, оставляем пожелание спокойных снов друг другу! Прям здесь и сейчас!», — подписала пост Варнава, организовав своеобразный флешмоб.
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Завершая сегодняшний день, оставляем пожелание спокойных снов другу другу! Прям здесь и сейчас☺️ ph: @dvelichko
Поклонники звезды были приятно шокированы ее новым образом. Многие отмечали: им непривычно видеть улыбчивую и громкоголосую Катюшу такой сдержанной. Однако это вряд ли кого-то из них расстроило.
«Мое солнце, сладких снов тебе! Ты фантастическая!»
«Такая нежная! Страстных снов!»
«Пусть ангелы охраняют твой сон, Катюша! Ты прекрасна!», — один за другим обращались фолловеры к Варнаве.
Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Екатерины Варнавы в мини-платье с молящимися глазами, которое произвело фурор в сети.
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