Новый снимок известной телеведущей привел фанатов в настоящий восторг.

«Страстных снов!» — обнаженная Катя Варнава пожелала фанатам доброй ночи

Фото: Instagram @kativarnava

Звезда популярного женского шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предпочитает делиться хорошими эмоциями с публикой не только через экраны телевизоров, но и при личном общении в социальных сетях.

Популярная телеведущая регулярно выкладывает в Instagram фото или видео, которые тут же приковывают внимание ее подписчиков. Так, например, звезда может предстать перед фанатами в образе «Марфушеньки-душеньки» из советского кинофильма или разыграть забавную сценку.

На новом снимке Екатерина прикрывает оголенные части тела огромным белоснежным одеялом.

«Завершая день, оставляем пожелание спокойных снов друг другу! Прям здесь и сейчас!», — подписала пост Варнава, организовав своеобразный флешмоб.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Завершая сегодняшний день, оставляем пожелание спокойных снов другу другу! Прям здесь и сейчас☺️ ph: @dvelichko

Публикация от  КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Поклонники звезды были приятно шокированы ее новым образом. Многие отмечали: им непривычно видеть улыбчивую и громкоголосую Катюшу такой сдержанной. Однако это вряд ли кого-то из них расстроило.

«Мое солнце, сладких снов тебе! Ты фантастическая!»

«Такая нежная! Страстных снов!»

«Пусть ангелы охраняют твой сон, Катюша! Ты прекрасна!», — один за другим обращались фолловеры к Варнаве.

Ранее 5-tv.ru показал забавное фото Екатерины Варнавы в мини-платье с молящимися глазами, которое произвело фурор в сети.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
Следователи выясняют обстоятельства смерти матери и двоих детей в Марий Эл
7:27
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 1 апреля
7:23
«Это проверка на прочность»: Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина
7:14
Старейший мужчина в мире отметил 112-й год рождения
7:08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
7:01
Банковские комиссии при оплате ЖКХ хотят отменить уже в апреле

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок