Банковские комиссии при оплате ЖКХ хотят отменить уже в апреле
В ОНФ предлагают облегчить жизнь населению в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса, не дожидаясь принятия соответствующего законопроекта.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Алексей Майшев; www.globallookpress.com / TASS Host Photo Agency, Nikolay Gyngazov
Отменить банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, не дожидаясь одобрения соответствующего законопроекта, считают необходимым в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Такое предложение содержится в письме, направленном организацией главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать население в условиях режима изоляции в связи с эпидемией коронавируса.
Как пишут «Известия», сейчас комиссии при оплате ЖКХ составляют от 0,5% до 3% платежа, в зависимости от банка, хотя многие кредитные организации давно сделали эту услугу бесплатной. Идею отмены комиссий ранее уже поддержал президент России Владимир Путин.
Проект закона поступил в Госдуму в феврале и, по прогнозам, к его рассмотрению депутаты приступят в середине апреля. В ОНФ предлагают не ждать принятия документа, а избавить население от дополнительных трат в ближайшее время.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме предложили совсем освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина. А жителей Москвы и Подмосковья уже избавили от платы за капремонт на три месяца.
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