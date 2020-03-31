Речь идет о периоде с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали постановления о том, что с 1 апреля по 30 июня жители столицы и Подмосковья будут освобождены от платы за капитальный ремонт.

«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года», — гласит указ мэра Москвы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в настоящий момент в программу по капремонту входят больше 44 тысяч многоквартирных домов.

«Для кого-то это мелочь, но пусть эти деньги в такое непростое время остаются в семье», — цитирует его ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-мэр Москвы рассказала — от коронавируса в столице вылечились 70 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

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Тема:
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