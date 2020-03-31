Жителей Москвы и Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт
Речь идет о периоде с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
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Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали постановления о том, что с 1 апреля по 30 июня жители столицы и Подмосковья будут освобождены от платы за капитальный ремонт.
«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года», — гласит указ мэра Москвы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в настоящий момент в программу по капремонту входят больше 44 тысяч многоквартирных домов.
«Для кого-то это мелочь, но пусть эти деньги в такое непростое время остаются в семье», — цитирует его ФАН.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-мэр Москвы рассказала — от коронавируса в столице вылечились 70 человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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