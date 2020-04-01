Сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге
Нарушительницу всеобщего режима карантина и еще двоих контактировавших с ней людей передали врачам боткинской больницы.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / Schmitt; 5-tv.ru
Правоохранители установили личность женщины, которая, узнав о подтвержденном анализе на коронавирус, сбежала из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Ею оказалась 24-летняя Наталья В. — гражданка сопредельного государства.
По официальной информации, 27 марта жительница Приморского района Северной столицы обратилась за помощью к медикам с симптомами ОРВИ, а также сдала анализы на наличие у нее COVID-19. 31 марта девушка узнала, что результат оказался положительным. Не дожидаясь следующих указаний врачей, пациентка тут же собрала вещи и поспешила скрыться в другом регионе. Роспотребнадзор и органы прокуратуры Санкт-Петербурга обратились в полицейское ведомство для розыска инфицированной женщины.
Уже через несколько часов после заявления, оперативники перехватили заразившуюся коронавирусом девушку в городе Луга Ленинградской области. Контактировавший с ней 42-летний водитель такси, а также его сожительница уже находятся под наблюдением медиков в больнице имени С. П. Боткина.
Правоохранители организовали проверку с целью установления иных контактов заболевшей, которая из-за легкомысленного поведения могла заразить окружающих. Кроме того, полиция уже сообщила о передаче материалов дела в вышестоящие органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве пациентка с COVID-19 сбежала из Коммунарки и пришла к соседям.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
65%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?