Сбежавшую из Петербурга пациентку с COVID-19 поймали в Луге

Правоохранители установили личность женщины, которая, узнав о подтвержденном анализе на коронавирус, сбежала из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Ею оказалась 24-летняя Наталья В. — гражданка сопредельного государства.

По официальной информации, 27 марта жительница Приморского района Северной столицы обратилась за помощью к медикам с симптомами ОРВИ, а также сдала анализы на наличие у нее COVID-19. 31 марта девушка узнала, что результат оказался положительным. Не дожидаясь следующих указаний врачей, пациентка тут же собрала вещи и поспешила скрыться в другом регионе. Роспотребнадзор и органы прокуратуры Санкт-Петербурга обратились в полицейское ведомство для розыска инфицированной женщины.

Уже через несколько часов после заявления, оперативники перехватили заразившуюся коронавирусом девушку в городе Луга Ленинградской области. Контактировавший с ней 42-летний водитель такси, а также его сожительница уже находятся под наблюдением медиков в больнице имени С. П. Боткина.

5-tv.ru

Правоохранители организовали проверку с целью установления иных контактов заболевшей, которая из-за легкомысленного поведения могла заразить окружающих. Кроме того, полиция уже сообщила о передаче материалов дела в вышестоящие органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве пациентка с COVID-19 сбежала из Коммунарки и пришла к соседям.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112