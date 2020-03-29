В Москве пациентка с COVID-19 сбежала из Коммунарки и пришла к соседям

В Москве пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус сбежала из Коммунарки и приехала домой на Профсоюзную улицу.

Как стало известно 5-tv.ru, москвичка полностью проигнорировала требования властей, смела пообщалась с тремя соседями и поставила под угрозу здоровье целого подъезда.

Теперь как минимум контактировавших с ней придется сдать анализы на коронавирусную инфекцию. Службу провели санобработку подъезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом возбужденном уголовном деле о побеге из карантина по коронавирусу. Житель Санкт-Петербурга сбежал из обсерватора в пансионате «Заря», куда был помещен после возвращения из Швейцарии.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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