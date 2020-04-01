«Улыбок вам!» — московские спасатели приняли участие в челлендже от Little Big
Сотрудники экстренной службы решили поднять настроение россиянам в международный День смеха.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сотрудники ГКУ «Московский авиационный центр» решили подбодрить россиян, впавших в депрессию из-за тревожных новостей про распространение коронавируса.
Бригада спасателей при участии таксы Маруси — талисмана всех сотрудников экстренных служб — опубликовала в сети забавный видеоролик в международный День смеха. После очередного дежурства сотрудники МАЦ приняли участие во всеобщем танцевальном челлендже под песню UNO, который запустила группа Little Big, а также в поддержку проекта Первого канала «Танцуем Дома».
«Конечно, мы не дома, а только собираемся домой. Ведь мы на работе для вас, а вы оставайтесь дома для нас! Улыбок и танцев вам в ленту. Позитивный настрой и хорошее настроение всегда помогают в борьбе даже с самыми тяжелыми и, казалось бы, безнадежными болезнями! Укрепим свой иммунитет хорошим настроением!», — обратились ко всем россиянам спасатели.
Пользователи сети поблагодарили сотрудников авиационного центра за поддержку в такое нелегкое время, а также отметили, что без их вклада в борьбу с распространением COVID-19 ситуация была бы критической.
Челлендж на песню UNO петербургской группы Little Big, написанной специально для участия в «Евровидении 2020», был запущен после того, как стало известно об отмене международного песенного конкурса на фоне ситуации с коронавирусом. За последние несколько недель в нем поучаствовали тысячи человек. В их числе и прославленные российские гимнасты, и музыканты, и звезды шоу-бизнеса.
Несмотря на всеобщий режим карантина, организаторы «Евровидения» все-таки решили подарить жителям планеты праздник и объявили о проведении онлайн-концерта с участием представителей от разных стран. Сообщается, что Little Big также исполнит на нем ставшую уже хитом композицию UNO.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little Big выпустила «карантинную» версию одной из своих популярных песен.
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