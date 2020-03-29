Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
Фанаты посмеялись над творчеством кумиров и отметили, что во время изоляции каждый развлекается, как может.
Фото: YouTube.com @Eurovision Song Contest
Солист группы Little Big Илья Прусикин решил поддержать всех, кто находится в вынужденной изоляции. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором весьма оригинальным образом исполнил трек I’m ok (Я в порядке).
Бит для песни музыкант создавал, постукивая контейнером от градусника себе по руке. Мелодию композиции на стаканах, наполненных водой, «наигрывал» его приятель.
«Little Big — I’m ok, quarantine version (карантинная версия — ред.)», — подписал пост звезда.
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Поклонникам Little Big новое исполнение популярного трека пришлось по душе. Фанаты похвалили солиста группы за оптимизм во время пандемии и посмеялись над его развлечением на карантине.
«Шла вторая неделя карантина!»
«Они развлекались, как могли», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурс «Евровидение» отменен впервые в истории из-за коронавируса. На фестивале от России должна была выступить группа Little Big.
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