Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни

Солист группы Little Big Илья Прусикин решил поддержать всех, кто находится в вынужденной изоляции. Певец опубликовал в Instagram видео, на котором весьма оригинальным образом исполнил трек I’m ok (Я в порядке).

Бит для песни музыкант создавал, постукивая контейнером от градусника себе по руке. Мелодию композиции на стаканах, наполненных водой, «наигрывал» его приятель.

«Little Big — I’m ok, quarantine version (карантинная версия — ред.)», — подписал пост звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin) 25 Мар 2020 в 8:49 PDT

Поклонникам Little Big новое исполнение популярного трека пришлось по душе. Фанаты похвалили солиста группы за оптимизм во время пандемии и посмеялись над его развлечением на карантине.

«Шла вторая неделя карантина!»

«Они развлекались, как могли», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конкурс «Евровидение» отменен впервые в истории из-за коронавируса. На фестивале от России должна была выступить группа Little Big.