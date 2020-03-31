Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса

В шоу примут участие представители 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev, Pavlo Gonchar, Maxym Marusenko

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Little Big Эпидемия коронавируса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году отменен из-за пандемии коронавируса, проведут 16 мая специальное шоу. В нем примут участие музыканты, которые должны были выступить в Роттердаме, а также конкурсанты прошлых лет. Об этом сообщается на сайте конкурса.

«Мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм. Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе „Евровидение“ в этом году, и членов ЕВС в других странах транслировать это шоу в духе единства и объединения», — сказал исполнительный директор конкурса Йона Ола Санда.

Ожидается, что специальный конкурс объединит представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр в 2020 году, а также исполнителей запомнившихся хитов конкурсов предыдущих лет. Подробный список участников шоу организаторы обещают огласить в течение этой недели. Отмечается, что концерт будет показан на Youtube-канале «Евровидения».

Международный вокальный конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. Однако 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни.

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