Земфира выпустила новую песню «Крым», но она не о полуострове — слушать
Певица порадовала фанатов впервые за два года. Последняя новинка «Джозеф» была выпущена в 2018 году.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Земфира после перерыва в полтора года подарила миру новую песню. Трек с названием «Крым» певица анонсировала в Instagram, а после выложила в открытый доступ на своем канале в YouTube.
Песня повествует о мечтах лирической героини о том, как любимый человек будет с ней вместе. Композиция носит минорный характер, в ее финале автор признает, что фантазиям не суждено сбыться, так как объект ее любви — друг. К Крыму смысл песни не имеет отношения, хотя сам полуостров один раз упоминается.
Премьера вызвала бум в комментариях, фанаты, привыкшие, что певица редко балует их новинками, писали о первых впечатлениях.
«Красиво, грустно, как всегда, на высоте!!!»
«Спасибо. Это подарок»
«В точку! Как всегда!»
«Душевно и прямо»
«Очень понравилось. Примечательно что 1 апреля выложено», — комментировали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова призналась, почему дружит с Земфирой уже 15 лет.
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