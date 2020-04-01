Певица порадовала фанатов впервые за два года. Последняя новинка «Джозеф» была выпущена в 2018 году.

Земфира выпустила новую песню «Крым», но она не о полуострове — слушать

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Земфира после перерыва в полтора года подарила миру новую песню. Трек с названием «Крым» певица анонсировала в Instagram, а после выложила в открытый доступ на своем канале в YouTube.

Песня повествует о мечтах лирической героини о том, как любимый человек будет с ней вместе. Композиция носит минорный характер, в ее финале автор признает, что фантазиям не суждено сбыться, так как объект ее любви — друг. К Крыму смысл песни не имеет отношения, хотя сам полуостров один раз упоминается.

Премьера вызвала бум в комментариях, фанаты, привыкшие, что певица редко балует их новинками, писали о первых впечатлениях.

«Красиво, грустно, как всегда, на высоте!!!»

«Спасибо. Это подарок»

«В точку! Как всегда!»

«Душевно и прямо»

«Очень понравилось. Примечательно что 1 апреля выложено», — комментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рената Литвинова призналась, почему дружит с Земфирой уже 15 лет.

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