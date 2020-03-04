Героиня очередного выпуска шоу Ксении Собчак на YouTube Рената Литвинова призналась: ее единственная настоящая подруга — певица Земфира. Звезды познакомились более 15 лет назад и с тех пор никогда не теряли связь.

«Я считаю, что Земфира — это такой дар. Я отношусь к ней как к дару. Восхищаюсь ею», — рассказала Литвинова.

На вопрос Собчак, как Ренате удается долгие годы общаться с харизматичной и энергичной певицей, не теряя себя и не чувствуя давления со стороны подруги, последняя ответила: она давно не ищет любимых людей. Актриса отметила, что сама по себе она очень спокойная и тихая. Возможно, из-за этого их отношения с Земфирой сохраняют баланс.

«Она человек без кожи. Но я сама ничего такого не терплю», — объяснила Литвинова.

Кроме того, в ходе беседы Ксения поинтересовалась: «Если вдруг Земфире станет плохо и ей потребуется помощь, вплоть до уборки по дому и оказанию других услуг, поможет ли Рената»? Актриса ответила решительно и однозначно.

«Если нужно будет — уберу. Конечно, она же товарищ!» — пояснила Литвинова.

Ранее 5-tv.ru стало известно, как и с кем Рената Литвинова любит проводить пятницу.