Петербургские музыканты обыграли тему пандемии коронавируса в новом треке «Космонавты».

«Не спрятаться в карантине»: Animal ДжаZ сняли клип в костюмах химзащиты

Фото: Facebook / Animal Jazz

Рок-группа из Петербурга Animal ДжаZ выпустила клип на песню «Космонавты». Последние пару недель музыканты интриговали фанатов, обещая премьеру, и, наконец, выложили долгожданное видео в YouTube.

Песня получилась очень остросоциальной, к тому же она перекликается с событиями последних недель, когда весь мир замер в карантине из-за коронавируса. В ролике артисты полностью экипированы как врачи в разгар пандемии: на них защитные костюмы, маски, перчатки. Кроме того, они в кадре пользуются антисептиками, а их шеи украшают бусы и головка чеснока. Особенно тема паники вокруг вируса обыгрывается через сюжеты знаменитых картин, в которых тоже появляются люди в защитных костюмах. Отсылает к теме изоляции и текст:

«Открылась дверь в никуда

На улицах пустота

Ровно как и в головах

Давно предсказанный страх», — поется в треке.

Фанаты группы отреагировали на клип в Instagram лидера коллектива Александра Красовицкого.

«Спасибо за работу! Давно так не смеялась!»

«Это 10 антисептиков из 10!»

«Это шедевр! Оскара!» — писали поклонники.

Это уже не первый случай, когда пандемия COVID-19 вдохновляет артистов на новые композиции. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике.

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