«Коронавирус, адьес!» — пермский балалаечник перепел Little Big в «противовирусном» ролике
Молодые музыканты опубликовали мотивационное видео с целью остановить панику из-за пандемии COVID-19.
Фото: Instagram @andrey_kiryakov_balalaika
Пермский балалаечник поразил пользователей сети кавером на песню UNO группы Little Big, сообщает URA.RU.
Музыкант Андрей Киряков решил снять собственный клип на популярную композицию, при этом слова в новой песне полностью отражают текущую ситуацию с коронавирусом в мире. Балалаечник записал забавный ролик вместе с певицей Полиной Калининой и еще тремя коллегами по цеху. Их совместная работа получила громкое название «Противовирусное видео».
Главный посыл мотивационного ролика — не паниковать, соблюдать рекомендации врачей и заниматься спортом.
«Сегодня петь можно только про это. Коронавирус захватил уж полсвета. Но мы не будем унывать, россияне! Не будем унывать — страна наша с нами! Коронавирус, адьес, адьес!» — призывают музыканты.
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ВНИМАНИЕ! Противовирусный контент! . В связи с распространением коронавируса COVID-19 мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео. . Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика. . Эпизод 3️⃣3️⃣ «Коронавирус, adios!» by Little Big «Uno» Исполнили @p__k19 @andrey_kiryakov_balalaika На балалайках @andrey_kiryakov_balalaika Звук @andreipopov6526 Видео @voroncliff Режиссер @galinagribanova Вдохновили #corUNOvirus и @littlebigband. ‼ВНИМАНИЕ‼ Видео носит исключительно юмористический и развлекательный характер и не является руководством к действию. Применяйте меры профилактики в соответствии с рекомендациями ВОЗ. . #Коронавирусadios #corUNOvirus @LittleBigband #uno #unovisionchallenge #LittleBigband #LittleBig #трибалалайки #русскаябалалайка #cover #кавер #андрейкиряков #andreykiryakov #трибалалайкиандреякирякова @rusfolk
В сети восприняли необычный кавер на «ура!». Многие отмечали: слова в песне действительно воодушевляют!
«Как же круто заряжает, когда на больничном!»
«Посмотрела раз 50. И еще будут смотреть! Молодцы!»
«Это просто бомба!» — писали пользователи в комментариях под роликом.
Балалаечник Андрей Киряков не впервые записывает кавер на популярные композиции. Так, например, недавно солисты группы Scorpions оценили творчество пермского музыканта на высший балл. Однако есть предположение, что ролик про коронавирус будет в разы популярнее предыдущих синглов.
Ранее 5-tv.ru показал видео, как российские гимнасты исполняют эффектный номер под новый хит Little Big.
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