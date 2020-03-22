Пермский балалаечник поразил пользователей сети кавером на песню UNO группы Little Big, сообщает URA.RU.

Музыкант Андрей Киряков решил снять собственный клип на популярную композицию, при этом слова в новой песне полностью отражают текущую ситуацию с коронавирусом в мире. Балалаечник записал забавный ролик вместе с певицей Полиной Калининой и еще тремя коллегами по цеху. Их совместная работа получила громкое название «Противовирусное видео».

Главный посыл мотивационного ролика — не паниковать, соблюдать рекомендации врачей и заниматься спортом.

«Сегодня петь можно только про это. Коронавирус захватил уж полсвета. Но мы не будем унывать, россияне! Не будем унывать — страна наша с нами! Коронавирус, адьес, адьес!» — призывают музыканты.

В сети восприняли необычный кавер на «ура!». Многие отмечали: слова в песне действительно воодушевляют!

«Как же круто заряжает, когда на больничном!»

«Посмотрела раз 50. И еще будут смотреть! Молодцы!»

«Это просто бомба!» — писали пользователи в комментариях под роликом.

Балалаечник Андрей Киряков не впервые записывает кавер на популярные композиции. Так, например, недавно солисты группы Scorpions оценили творчество пермского музыканта на высший балл. Однако есть предположение, что ролик про коронавирус будет в разы популярнее предыдущих синглов.

Ранее 5-tv.ru показал видео, как российские гимнасты исполняют эффектный номер под новый хит Little Big.