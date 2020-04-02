Самолет с медицинской помощью из России прибыл в США

Автопогрузчики уже начали разгрузку воздушного судна с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Второй российский борт с медицинской помощью для США приземлится в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН.

Сразу по прибытию в воздушную гавань началась разгрузка судна. Первый автопогрузчик заехал в самолет Ан-124, доставивший медицинское оборудование, по откидному трапу. При этом в аэропорту имени Джона Кеннеди присутствовали первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский и другие российские дипломаты.

США на сегодняшний день остается на первом месте среди стран, пострадавших от пандемии коронавируса. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что в условиях пандемии Москва оказывает Вашингтону помощь, так как в это непростое для мира время необходимо забыть обо всех распрях и разногласиях. Он также выразил уверенность, что аналогичный шаг будет сделан, если в поддержке будет нуждаться Россия.

О первом самолете с гуманитарной помощью американцам от России рассказал сам президент США Дональд Трамп.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Россия оказала помощь в борьбе с COVID-19 Италии. Эта страна также оказалась больше других подвержена стремительному распространению инфекции. 15 российских бортов с медицинской помощью прибыли в Италию в период с 23 по 25 марта. Итальянцы встречали самолеты аплодисментами.

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