«Из России с любовью»: помощь в борьбе с коронавирусом прибыла в Италию

Этим утром два последних борта Минобороны прибыли в Италию. Всего девять российских самолетов приземлились на базе неподалеку от Рима. Авиагруппировка наших военных завершила доставку в страну медиков и оборудования для помощи в борьбе с коронавирусом. Это комплексы для дезинфекции и мобильная техника для диагностики. На бортах привезенных машин надписи — «Из России с любовью».

Отмечается, что врачи, прибывшие в Италию, имеют опыт в ликвидации вспышек сибирской язвы, африканской чумы, принимали участие в разработке вакцин против лихорадки Эбола.