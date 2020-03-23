«Из России с любовью»: помощь в борьбе с коронавирусом прибыла в Италию
Девять российских самолетов доставили в страну медицинское оборудование и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий.
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Фото, видео: ТАСС / Italy Photo Press via ZUMA, 5-tv.ru
Этим утром два последних борта Минобороны прибыли в Италию. Всего девять российских самолетов приземлились на базе неподалеку от Рима. Авиагруппировка наших военных завершила доставку в страну медиков и оборудования для помощи в борьбе с коронавирусом. Это комплексы для дезинфекции и мобильная техника для диагностики. На бортах привезенных машин надписи — «Из России с любовью».
Отмечается, что врачи, прибывшие в Италию, имеют опыт в ликвидации вспышек сибирской язвы, африканской чумы, принимали участие в разработке вакцин против лихорадки Эбола.
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