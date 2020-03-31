Трамп рассказал о самолете с медоборудованием из РФ для борьбы с коронавирусом

В США зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения инфекцией. Скончались около трех тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pete Marovich, Stefani Reynolds, Michael Reynolds, Soeren Stache, Pete Marovich, CDC

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал, что Россия на фоне распространения коронавируса направила в страну самолет с медицинским оборудованием.

По словам лидера Соединенных Штатов, в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановке Вашингтон поддерживает хорошие отношения с рядом государств.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи <…>. Россия прислала нам очень и очень большой самолет <…> медицинского оборудования. Это очень мило», — цитирует Дональда Трампа ТАСС.

Американский лидер признался, что был приятно удивлен оказанной помощи, поступившей, в том числе, и из других стран.

По последним данным, в США зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения новым внеклеточным агентом. Число жертв коронавируса в стране приближается к трем тысячам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп выразили серьезную озабоченность масштабами распространения коронавируса в мире.

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Тема:
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