Еще три пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве
| Нюра Незванова Происшествия 115
У всех умерших были сопутствующие заболевания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Три человека, у которых диагностировали COVID-19, умерли в Москве. Возраст скончавшихся — от 63 до 72 лет. Грустную новость сообщили в Оперативном штабе.
У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания.
Причины их смерти будут установлены позднее.
По последним данным, число людей, скончавшихся в Москве с подтвержденным COVID-19, увеличилось до 19 человек. За сутки в России коронавирус выявили у 2777 человек, что на 440 случаев больше, чем днем ранее. Выздоровели 190 человек.
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