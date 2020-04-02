Еще три пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве

Три человека, у которых диагностировали COVID-19, умерли в Москве. Возраст скончавшихся — от 63 до 72 лет. Грустную новость сообщили в Оперативном штабе.

У всех пациентов имелись сопутствующие заболевания.

Причины их смерти будут установлены позднее.

По последним данным, число людей, скончавшихся в Москве с подтвержденным COVID-19, увеличилось до 19 человек. За сутки в России коронавирус выявили у 2777 человек, что на 440 случаев больше, чем днем ранее. Выздоровели 190 человек.

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