Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС
В бюджете РФ зарезервирован один триллион 400 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru
Владимир Путин подписал первый пакет, так называемых «антивирусных законов», в том числе о праве правительства вводить режим ЧС во всей стране или отдельном регионе. Ранее это было прерогативой президента, но требовало одобрения Совета Федерации.
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