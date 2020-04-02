Путин наделил правительство правом вводить режим ЧС

Владимир Путин подписал первый пакет, так называемых «антивирусных законов», в том числе о праве правительства вводить режим ЧС во всей стране или отдельном регионе. Ранее это было прерогативой президента, но требовало одобрения Совета Федерации.

Новый механизм упрощает и ускоряет процедуру. Сложные обстоятельства требуют неординарных решений

Так впервые совещание с правительством президент провел по видеосвязи, и каждый участник был в отдельном кабинете.

Глава антикоронавирусного штаба вице-премьер Татьяна Голикова, предложила продлить карантинные каникулы в стране. Почему расскажет Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон о многотысячных штрафах и тюремных сроках за нарушение карантина.

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